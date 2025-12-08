التشكيل الرسمي لمباراة السعودية والمغرب في كأس العرب

18 حجم الخط

كأس العرب، أعلن الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب السعودية، تشكيل الأخضر لمواجهة المغرب، والتي تجمع بينهما بعد قليل، في إطار بطولة كأس العرب 2025.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب السعودية مع المغرب، على ملعب لوسيل، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس العرب.

يدخل منتخب السعودية مباراته أمام المغرب بتشكيل مكون من

حراسة المرمى: عبد الرحمن الصانبي.

الدفاع: نواف بوشل، عبد الإله العمري، وليد الأحمد، محمد بكر.

خط الوسط: علي مجرشي، مراد الهوساوي، مصعب الجوير.

الهجوم: صالح أبو الشامات، صالح الشهري، عبد الرحمن العبود.

بينما يتواجد على دكة البدلاء: نواف العقيدي، راغد النجار، أبو الشامات، تمبكتي، أيمن يحيى، ناصر الدوسري، عبد الله الخيبري، محمد كنو، سالم الدوسري، عبد الله الحمدان، فراس البريكان.

منتخب المغرب، فيتو

تشكيل منتخب المغرب أمام السعودية

فيما أعلن طارق السكتيوي المدير الفني لمنتخب المغرب تشكيل أسود الأطلسي ضد السعودية ي إطار منافسات مسابقة كأس العرب 2025.. وجاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: المهدي بنعبيد.

رباعي خط الدفاع: مروان سعدان- سفيان بوفتيني- حمزة موساوي- محمد بولكسوت.

وسط الميدان: وليد الكرتي- أنس باش- محمد ربيع حريمات.

ثلاثي خط المقدمة: أمين زحزوح- كريم البركاوي- طارق تيسودالي.

يلتقي منتخب السعودية أمام نظيره المغرب، اليوم الإثنين على أرضية ملعب لوسيل في الدوحة، ضمن مباريات الجولة الثالثة ببطولة كأس العرب، المقامة في قطر.

موعد مباراة السعودية والمغرب اليوم في كأس العرب



وتُقام مباراة السعودية ضد المغرب اليوم الإثنين على استاد لوسيل، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية أمام المغرب



وتُنقل مباراة السعودية والمغرب في كأس العرب 2025 عبر قنوات بي إن سبورت إكسترا 1، وأبو ظبي الرياضية 1، وقناة الكأس بالإضافة إلى ذلك، تنقل المباراة قناة دبي الرياضية 2، وقناة الشارقة الرياضية، وقناة إم بي سي مصر 2

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.