الأربعاء 20 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

وسام أبو علي: الانتقال إلى كولومبوس كرو الأمريكي كان قرارا صعبا بسبب الأهلي

وسام أبو علي
وسام أبو علي

أعرب الفلسطيني وسام أبو علي عن رضاه وقناعته التامة بقرار انتقاله إلى نادي كولومبوس كرو الأمريكي، رغم صعوبة الرحيل عن الأهلي الذي كان متمسكا باستمراره.

وسام أبو علي

وأكد وسام أبو علي خلال مؤتمر صحفي، أن اختياره للفريق الأمريكي لم يكن وليد لحظة أو بسبب تألقه في مباراة واحدة، بل نتيجة متابعة مستمرة من النادي الأمريكي واقتناع تام بالدور المنتظر منه داخل المنظومة كولومبوس كرو كان خياره الأول منذ البداية.

وأضاف أن قرار الرحيل لم يكن سهلا على الإطلاق، نظرا لقيمة الأهلي كناد كبير، والعلاقة الجيدة التي جمعته بالنادي وجماهيره، لكنه رأى أن كولومبوس كرو سيوفر له البيئة المثالية لمواصلة التطور.

وتحدث أبو علي عن المدرب ويلفريد نانسي، مشيرا إلى أنه يعد من أفضل المدربين في الدوري الأمريكي، وهو ما جعله أكثر اطمئنانا تجاه هذه الخطوة.

وأعرب وسام أبو علي عن فخره الكبير بارتداء قميص المنتخب الفلسطيني ويتمنى أن يسعد هذا الشعب.

وكان الفلسطيني وسام أبو علي،  وجه رسالة هامة إلى الأهلي، ناديه السابق وجماهيره.

ونشر وسام رسالته عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” إلى محمود الخطيب رئيس النادي وزملائه بالفريق وجماهير النادي الأهلي والتي جاءت كالتالي:

 

وسام أبو علي رسميا إلى كولومبوس كرو الأمريكي

أعلن النادي الأهلي، رسميا أمس السبت في بيان رسمي، عن رحيل وسام أبو علي مهاجم الفريق إلى نادي كولومبوس كرو الأمريكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأنهت إدارة التعاقدات الإجراءات بالتوقيع مع رابطة أندية الدوري الأمريكي على عقد شراء اللاعب وفقًا للنظام المتبع هناك، فيما خضع وسام أبو علي للكشف الطبي لبدء تفعيل التعاقد. 

 

ما هو راتب وسام أبو علي مع كولومبوس كرو الأمريكي؟

ووفقا لـ صحيفة "Tipsbladet" الدنماركية، فإن نادي كولومبوس كرو الأمريكي تعاقد مع المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي حتى نهاية عام 2028.

ويتقاضى وسام أبو علي بين 10 إلى 11 مليون يورو حتى نهاية عقده وهو راتب ضخم جدا مقارنة براتبه السابق مع الأهلي.

وكان وسام أبو علي يتقاضى راتبا سنويا يتراوح بين 750 إلى 800 ألف دولار مع الأهلي.

ما هي قيمة انتقال وسام أبو علي من الأهلي إلى كولومبوس كرو الأمريكي؟

ووفقا لتقارير صحفية أجنبية فإن قيمة الصفقة تقدر بمبلغ 7.5 مليون دولار أمريكي بالإضافة إلى مليون دولار كإضافات، مع احتفاظ الأهلي بنسبة 10% من إعادة البيع المستقبلي للاعب.

وكان وسام  انتقل إلى الأهلي في يناير 2024 قادما من سيريوس السويدي مقابل 1.7 مليون يورو.

أرقام وإنجازات وسام أبو علي مع الأهلي بعد رحيله 

وسام أبو علي مع الأهلي منذ انضمامه للفريق شارك في 60 مباراة في جميع البطولات، بواقع 4244 دقيقة، نجح خلالها في إحراز 38 هدفا، وصنع 10 آخرين.

صانع ألعاب ريال مدريد يقترب من الدوري السعودي

الأهلي يعلن تفاصيل عزاء والد محمد الشناوي

وعلى صعيد الألقاب، نجح المهاجم الفلسطيني في الحصول على لقبين الدوري المصري الممتاز، ولقب دوري أبطال إفريقيا، ولقب كأس السوبر المصري، ولقب كأس القارات الثلاثة. 

كما حصل أبو علي على لقب الدوري الممتاز موسم 2023ـ2024، برصيد 18 هدفا. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وسام أبو علي الفلسطيني وسام أبو علي وسام الأهلي النادي الأهلي كولومبوس كرو الأمريكي

مواد متعلقة

تفاصيل مران الأهلي اليوم استعدادا لمباراة غزل المحلة

الأهلي يتسلم القسط الأول من صفقة وسام أبو علي

الأكثر قراءة

تنسيق الجامعات 2025، رابط نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية

حقيقة تعيين مستشارين في مناصب شرفية بـ النقل.. الوزارة: لدينا مستشاران فقط وقدمنا شكوى للنائب العام.. و"فيتو" تعقب: لن نتوقف عن دورنا الوطني والمهني

سرقة شقة المطرب الشعبي أحمد شيبة فى الإسكندرية

وسام أبو علي: الانتقال إلى كولومبوس كرو الأمريكي كان قرارا صعبا بسبب الأهلي

هل خطط الزمالك لبناء كومباوند في أرض 6 أكتوبر؟ المستشار القانوني للنادي يرد

ارتفاع حصيلة ضحايا عقار الزقازيق المنهار إلى 5 وفيات و5 مصابين

الأهلي يعلن تفاصيل عزاء والد محمد الشناوي

خطوات الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب من موقع tansik

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء 20-8-2025

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأربعاء

ارتفاع البلدي، سعر الدواجن اليوم الأربعاء 20 أغسطس 2025 (آخر تحديث)

هل مناقشة مشروعات القوانين من اختصاصات مجلس الشيوخ؟

المزيد

انفوجراف

أعظم إنجازاتها وأنهى حياتها بـ 3 رصاصات.. مأساة لاعبة الجودو دينا علاء على يد زوجها (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الملابس الجديدة في المنام وعلاقته بتحقيق النجاح الفترة القادمة

ماذا أفعل مع الاكتئاب والفتور والكسل في العبادة؟ أمين الفتوى يجيب

هل الغدر من الكبائر؟ خطيب مسجد عمرو بن العاص يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads