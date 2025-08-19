انقلاب سيارة محملة بالطماطم على الطريق الصحراوي بالبحيرة

أصيب شخصان في حادث إنقلاب سيارة نصف نقل محملة بالطماطم على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، عند الكيلو 78 بنطاق مدينة النوبارية بمحافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء.

تفاصيل الحادث

وانتقلت الأجهزة الأمنية وعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم إسعاف المصابين في المكان. كما قامت قوات الحماية المدنية بالتعاون مع إدارة المرور والوحدة المحلية برفع آثار الحادث وفتح الطريق أمام حركة المرور لضمان انتظامها.

الإجراءات المتخذة

تم التعامل مع الحادث بشكل عاجل لتجنب أي اختناقات مرورية، كما جرى نقل المصابين لتلقي العلاج اللازم بالمستشفيات القريبة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

