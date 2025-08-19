الثلاثاء 19 أغسطس 2025
حوادث

انقلاب سيارة محملة بالطماطم على الطريق الصحراوي بالبحيرة

انقلاب سيارة، طريق
انقلاب سيارة، طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، البحيرة

أصيب شخصان في حادث إنقلاب سيارة نصف نقل محملة بالطماطم على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، عند الكيلو 78 بنطاق مدينة النوبارية بمحافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء.

تفاصيل الحادث

وانتقلت الأجهزة الأمنية وعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم إسعاف المصابين في المكان. كما قامت قوات الحماية المدنية بالتعاون مع إدارة المرور والوحدة المحلية برفع آثار الحادث وفتح الطريق أمام حركة المرور لضمان انتظامها.

الداخلية تكشف تفاصيل فيديو مطاردة النجدة لـ سيارة ربع نقل بالإسكندرية بعد حادث تصادم

مصدر أمنى يكشف حقيقة فيديو قيام شرطي بحمل سلاح والتعدي على المواطنين بأسوان

الإجراءات المتخذة

تم التعامل مع الحادث بشكل عاجل لتجنب أي اختناقات مرورية، كما جرى نقل المصابين لتلقي العلاج اللازم بالمستشفيات القريبة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

