مصدر أمنى يكشف حقيقة فيديو قيام شرطي بحمل سلاح والتعدي على المواطنين بأسوان

نفى مصدر أمنى بوزارة الداخلية، صحة مقطع فيديو تم تداوله بإحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن الزعم بقيام أحد أفراد الشرطة يحمل سلاح نارى بالتعدى على الأهالى بأسوان.
 

فيديو قيام شرطى بحمل سلاح وتعدى على أهالى أسوان 

 

وأكد المصدر أن مقطع الفيديو المشار إليه "قديم"، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 19/10/2024 نشبت مشاجرة بدائرة مركز شرطة إدفو بأسوان بين طرفين بسبب خلافات الجيرة، تدخل على إثرها فرد الشرطة الظاهر بمقطع الفيديو وقام بالسيطرة على الموقف وتحفظ على الطرفين والأسلحة النارية وقام بتسليمهما لمركز الشرطة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما فى حينه.

 

"بيكلبش العربيات بالشارع"، الداخلية تكشف ملابسات فيديو ابتزاز قائدى السيارات بالجيزة

القبض على الراقصة بديعة بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء وحيازة مواد مخدرة

وأضاف المصدر الأمنى، أن ذلك يأتي فى إطار مواصلة الجماعة الإرهابية إعادة نشر فيديوهات "قديمة" والإدعاء بكونها حديثة واختلاق الأكاذيب ومحاولاتها النيل من حالة الاستقرار التى تنعم بها البلاد، وهو ما يعيه الشعب المصرى، وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك المزاعم.

