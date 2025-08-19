الثلاثاء 19 أغسطس 2025
مصرع وإصابة 7 أشخاص في حادث مروري بالمنيا

لقى شخصان مصرعهما فيما أصيب 5 آخرين إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وأخرى بالطريق الصحراوي الغربي المار على نطاق محافظة المنيا، تم نقل المصابين والجثث إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

 تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وأخرى بالطريق الصحراوي الغربي المار على نطاق محافظة المنيا.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين وفاة  شخصين، وهم ياسر هلال عبد الحميد، 22 عاما، وفتح الله سليم مسعود، 57 عاما، فيما أصيب 5 آخرين وهم:  أحمد عيسي عقيلي، 16 عاما، حمدي جمعة عبد المعز، 15 عاما، وحامد حمدي، 16 عاما، محمد عليوه داخلي، 15 عاما، عبد الله ياسر سامح عبد الله، 15عاما.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإيداع الجثث داخل مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

