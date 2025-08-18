الإثنين 18 أغسطس 2025
السجن المؤبد للمتهم بإنهاء حياة زوجته بالمنيا

 أصدرت محكمة استئناف جنايات المنيا، حكمها بتخفيف حكم الإعدام إلى السجن المؤبد على المتهم في إنهاء حياة زوجته في مركز بني مزار شمال محافظة المنيا.

 

 وقد عقدت محكمة جنايات المنيا، جلستها اليوم الإثنين برئاسة المستشار عبدالرحمن محمد عبدالحافظ، وأصدرت حكمها بتخفيف الإعدام إلى السجن المؤبد على المتهم "محمد. ح" 41 سنة، مدرس ومقيم بمركز بني مزار، الذي أنهى حياة زوجته "فاطمة. م" 38 سنة" مدرسة ومقيمة بالمركز نفسه، بعدما أنهال عليها ضربًا بعصا وغطاء مرحاض داخل دورة المياه.

 

غرفة عمليات النجدة

 وكانت الأجهزة الأمنية، قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة في شهر أكتوبر من العام الماضي 2024، يتضمن قيام مدرس في إنهاء حياة زوجته في مركز بني مزار شمال محافظة المنيا،  بالضرب على رأسها بـ«عصا وغطاء مرحاض» داخل البانيو في منزلهما، ما أودى بحياتها.

 

مركز بني مزار شمال محافظة المنيا

 وقد تمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

