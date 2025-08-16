السبت 16 أغسطس 2025
صالات المنيا تختتم معسكر القاهرة بعد خوض ثلاث وديات قوية (صور)

اختتم فريق كرة الصالات بنادي المنيا معسكره بالقاهرة، بعد أن خاض خلاله ثلاث مباريات ودية قوية استعدادًا للدوري الممتاز في الموسم الجديد.

وأعلن ياسر مصطفى رئيس الجهاز الفني عن نجاح المعسكر في تحقيق أهدافه، ومشاركة جميع الصفقات الجديدة خلال المباريات وظهورها بشكل جيد.

وأشار مصطفى إلى أن الفريق حقق الفوز على ميت عقبة بنتيجة 5/2، والفوز على فريق تمويلى 4/1، والخسارة من الإعلاميين بنتيجة 5/4، كما أقيمت المباريات على 3 أشواط.

 يذكر أن الجهاز الفني لفريق المنيا لكرة الصالات يضم في الموسم الجديد كل من: ك. ياسر مصطفى مديرًا للجهاز، ك. بسيوني محمد مديرًا فنيًا، ك. إسلام ميلا مدرب عام، ك. خالد بركة مدرب حراس، د. كريم طارق أخصائي تأهيل إصابات، ك. رضا شحاته إداري الفريق، كريم كامل، مسئول مهمات.

