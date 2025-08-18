محافظ المنيا يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية 2025

اعتمد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اليوم الإثنين، نتيجة الدور الثاني لمرحلة التعليم الأساسي للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024- 2025، بنسبة نجاح بلغت 90.69%، منهم 90.79% مدارس رسمية، 82.88% منازل، وذلك بحضور صابر عبد الحميد زيان وكيل وزارة التربية والتعليم، ومحمد أحمد على رئيس كنترول الشهادة الإعدادية.

محافظ المنيا يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية

وأعرب محافظ المنيا عن خالص تهانيه للطلاب الناجحين وأولياء أمورهم، متمنيًا لهم دوام التفوق والنجاح كونه السبيل الوحيد للنهوض بالوطن، مؤكدًا حرصه على رفع كفاءة المنظومة التعليمية.

من جانبه، أوضح وكيل الوزارة، أن إجمالي عدد الطلبة الذين تقدموا للدور الثاني بالمدارس الرسمية والمنازل، بلغ 30779 طالبا وطالبة، حضر منهم 25856 طالبا وطالبة، ونجح منهم 23449 بنسبة نجاح 90.69%.

