انتشال جثمان شاب مكبل اليدين والساقين بنهر النيل في المنيا

تمكنت قوات الإنقاذ النهري، من انتشال جثمان شاب مكبل اليدين والساقين من نهر النيل في إحدى قرى مركز مغاغة شمال محافظة المنيا، تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن العثور على جثمان شاب مكبل اليدين والساقين في المجرى المائي بنهر النيل أمام قرية شارونة التابعة إداريا لمركز مغاغة شمال محافظة المنيا.

على الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري وسيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتم انتشال جثمان الشاب.

 مشرحة مستشفى مغاغة المركزي

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى مغاغة المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات التي قررت انتداب الطب الشرعي من أجل محاولة كشف أسباب وملابسات الواقعة.

