ضبط 320 مخالفة تموينية متنوعة في حملة مكبرة بالمنيا

واصلت مديرية التموين في المنيا، حملاتها الرقابية المكثفة على المخابز والأسواق والبدالين التموينيين بمختلف مراكز المحافظة، وذلك خلال العشرة أيام الأولى من الشهر الجاري، بالتنسيق مع مباحث التموين، ومديريات الصحة والطب البيطري، وجهاز حماية المستهلك.

يأتي ذلك بهدف ضبط المنظومة التموينية وضمان حصول المواطنين على خبز وسلع غذائية آمنة ومطابقة للمواصفات.

ضبط 320 مخالفة تموينية متنوعة في حملة مكبرة في المنيا

وأوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن تحرير 320 مخالفة تموينية متنوعة، من بينها 199 مخالفة بالمخابز البلدية، شملت نقص وزن، وعدم وجود ميزان، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم إعطاء بون صرف، وعدم الاحتفاظ بالسجلات، وعدم الإعلان عن تعليمات التشغيل، وعدم نظافة أدوات العجين، والتصرف أو التجميع.

عدم وجود شهادات صحية

كما أوضح أن الحملات أسفرت عن ضبط 72 مخالفة في الأسواق، تضمنت عدم وجود شهادات صحية أو فواتير، وعدم الإعلان عن الأسعار، وذبح لحوم خارج المجازر الحكومية، وحيازة سلع مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية، وبيع بأزيد من السعر الرسمي.

تحرير 34 مخالفة في المنيا

وفي مجال البدالين التموينيين، تم تحرير 34 مخالفة، تنوعت ما بين عدم الإعلان عن المقررات، وعدم مزاولة النشاط، وعدم حمل شهادة صحية، والغش التجاري، بالإضافة إلى 15 محضرًا في مجال المواد البترولية.

