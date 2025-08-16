10 أشخاص كلهم من أسرة واحدة، أسماء مصابي حادث التسمم في ملوي بالمنيا

حصلت "فيتو" على أسماء المصابين بالتسمم في قرية قصر هور التابعة إداريًّا لمركز ملوي جنوب محافظة المنيا، الذي أسفر عن إصابة 10 أشخاص.

كلهم من أسرة واحدة، أسماء مصابي حادث تسمم ملوي بالمنيا

وضمت قائمة المصابين كلًّا من: “حامد محمد صالح ”8 سنوات"، أحمد محمد حامد محمد “8 سنوات”، فدوى عاشور عبد النجم “17 عامًا”، خورشيد محمد صالح “17 عامًا”، لميس جاد الرب صالح “6 أعوام”، رنا عاشور رجب النجم “6 أعوام”، حمادة عاشور رجب النجم “50 عامًَا”، إيمان محمد صالح “36 عامًا”، ياسين محمد صالح “11 عامًا”، شوقي محمد صالح “18 عامًا”.

أسماء مصابي حادث تسمم ملوي بالمنيا

وكانت الأجهزة الأمنية، قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن تسمم أسرة كاملة في قرية قصر هور التابعة لمركز ملوي جنوب محافظة المنيا.

قرية قصر هور التابعة لمركز ملوي جنوب محافظة المنيا

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 6 أشخاص قبل أن يرتفع العدد إلى 9 أشخاص ثم الي 10 أشخاص من أسرة واحدة.

مستشفى ملوي التخصصي

تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

