الحصول على بشرة ناعمة وصافية حلم تسعى إليه الكثير من الفتيات فالبشرة هي مرآة الجمال والصحة، وكلما كانت نضرة وخالية من العيوب زادت ثقة الفتاة بنفسها وأعطت انطباع بالشباب والحيوية.

والبشرة الناعمة مثل بشرة الأطفال ليست مجرد حلم بعيد المنال، بل يمكن الوصول إليها من خلال اتباع روتين يومي للعناية والالتزام بعادات صحية وتغذية سليمة، إلى جانب بعض الوصفات الطبيعية التي تعيد للبشرة إشراقها وصفاءها.

نصائح مهمة تساعدك فى الحصول على بشرة ناعمة

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل، نصائح مهمة تساعدك فى الحصول على بشرة ناعمة وصافية مثل الأطفال، منها:-

غسل الوجه مرتين يوميا صباحا ومساء باستخدام غسول لطيف مناسب لنوع البشرة.

تجنب الصابون العادي لأنه قد يسبب جفاف البشرة.

إزالة المكياج قبل النوم حتى لا يسد المسام ويؤدي لظهور الحبوب.

الترطيب خطوة أساسية للحفاظ على نعومة البشرة.

اختيار مرطب يحتوي على مكونات طبيعية مثل الألوفيرا، الجلسرين أو زيت جوز الهند.

لأصحاب البشرة الدهنية يمكن اختيار مرطب خفيف وخالى من الزيوت.

استخدام واقي شمس بدرجة حماية لا تقل عن SPF 30 يوميا، حتى في الأيام الغائمة.

تجديد وضع الواقي كل ساعتين عند التعرض الطويل للشمس.

الحماية من الشمس تمنع التجاعيد المبكرة والبقع الداكنة.

شرب الماء، يساعد على ترطيب الجلد من الداخل ويحافظ على ليونته.

الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة مثل الفواكه الحمضية، التوت، الجزر، السبانخ، والطماطم تساعد في حماية البشرة من التلف.

الأطعمة الغنية بالأوميجا 3 مثل الأسماك والمكسرات تساهم في مرونة الجلد.

تقليل السكريات والدهون المشبعة لأنها قد تزيد من ظهور الحبوب والشوائب.

بشرة ناعمة وصافية

وصفات الطبيعية للحصول على بشرة ناعمة وصافية

أولا قناع العسل والليمون:

العسل يرطب البشرة والليمون يساعد على تفتيحها.

يمزج ملعقة من العسل مع نصف ملعقة من عصير الليمون ويوضع على الوجه 15 دقيقة.

ثانيا قناع الزبادي والخيار:

الزبادي يحتوي على أحماض طبيعية تساعد على تنعيم البشرة.

الخيار يهدئ البشرة ويرطبها.

يخلط مبشور الخيار مع ملعقتين من الزبادي ويوضع كقناع 20 دقيقة.

ثالثا مقشر السكر وزيت الزيتون:

يساعد على إزالة الجلد الميت وتجديد البشرة.

يمزج ملعقة سكر مع ملعقة زيت زيتون ويدلك الوجه بلطف ثم يغسل بماء فاتر.

رابعا قناع الكركم والحليب:

الكركم معروف بخصائصه المضادة للالتهابات.

يخلط القليل من الكركم مع الحليب للحصول على عجينة وتوضع على الوجه 10 دقائق.

عادات صحية يومية للحفاظ على البشرة

وهناك بعض العادات الصحية التى يجب اتباعها للحفاظ على جمال البشرة د، منها:-

النوم الكافي (7–8 ساعات) لمنع الهالات السوداء وتجديد خلايا الجلد.

ممارسة الرياضة بانتظام لتحفيز الدورة الدموية والحفاظ على إشراق البشرة.

تجنب التدخين والكحول لأنهما يسرعان من شيخوخة الجلد.

استخدام منتجات عناية مناسبة لنوع البشرة (دهنية، جافة، مختلطة أو حساسة).

عدم الإفراط في لمس الوجه لتجنب نقل البكتيريا والجراثيم.

عمل جلسات بخار للوجه مرة أسبوعيا لفتح المسام وتنظيفها.

استخدام ماء الورد كتونر طبيعي لشد البشرة وإنعاشها.

الاستحمام بماء فاتر بدلا من الساخن لتفادي جفاف البشرة.

الحرص على تقشير البشرة مرة أو مرتين أسبوعيا لإزالة الخلايا الميتة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.