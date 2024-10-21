الإثنين 21 أكتوبر 2024
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صحة ومرأة

طريقة تحضير قناع طبيعي لبشرة ناعمة

بشرة ناعمة
بشرة ناعمة

بشرة الأطفال ناعمة كالحرير، تسعى الفتيات لجعل بشرتهن مثل بشرة الأطفال من خلال العناية الجيدة بها مما يزيد من نضارة جمال البشرة.

وتحتاج البشرة إلى الترطيب اليومي مع أقنعة التقشير الأسبوعية، وتطبيق الوصفات الطبيعية التى تغذى البشرة وتجعلها أكثر نعومة.

 

قناع طبيعي لبشرة ناعمة 

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، قناعا طبيعيا لبشرة ناعمة مثل بشرة الأطفال.

المكونات:-

موزة ناضجة

ملعقة من العسل

ملعقة من الزبادي

طريقة التحضير:

  • قومى بهرس الموزة جيدًا في وعاء.
  • أضيفي العسل والزبادي إلى الموز وامزجيهم حتى تتكون عجينة ناعمة.
  • اغسلى وجهك جيدًا وجففيه برفق.
  • ضعى القناع على وجهك واتركيه لمدة 15-20 دقيقة.
  • اشطفى وجهك بالماء الفاتر وجففه بلطف.
  • كررى القناع مرتين أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.
  • هذا القناع يرطب البشرة ويمنحها نعومة، كما يعزز إشراق البشرة ويقلل من الالتهابات، ويساهم في توحيد لون البشرة ويمدها بالعناصر الغذائية.
  • لذا يجب استخدم هذا القناع مرة أو مرتين في الأسبوع للحصول على نتائج مبهرة.
بشرة ناعمة 
بشرة ناعمة 

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الإثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة أن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

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