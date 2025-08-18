لشباب بشرتك، أطعمة ومشروبات تزيد الكولاجين بالجسم

الكولاجين، كلمة كثيرًا ما نسمعها في عالم الجمال والصحة، حتى أصبح من المصطلحات الأكثر تداولًا بين النساء الراغبات في الحفاظ على بشرة مشدودة ومشرقة.





والكولاجين هو البروتين الأكثر وفرة في جسم الإنسان، ويمثل ما يقارب 30% من إجمالي البروتينات، ويُعد المكوّن الأساسي للجلد والعظام والغضاريف والأوتار وحتى الأظافر والشعر.



ولكن مع التقدم في العمر، يتناقص إنتاج الكولاجين الطبيعي بالجسم، وهو ما يؤدي إلى ظهور التجاعيد، ترهل البشرة، ضعف الأظافر، وتساقط الشعر.



ورغم توافر المكملات الغذائية التي تحتوي على الكولاجين، إلا أن الأطباء وخبراء التغذية يؤكدون أن الطعام هو المصدر الأكثر أمانًا وفاعلية لتحفيز الجسم على إنتاجه طبيعيًا.



فهناك مجموعة من الأطعمة والمشروبات التي تلعب دورًا أساسيًا في تعزيز الكولاجين، ليس فقط لصحة الجلد بل لصحة العظام والمفاصل والعضلات كذلك.

أكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن الكولاجين ليس مجرد عنصر جمالي يمنح البشرة نضارة، بل هو أساس لصحة العظام، والمفاصل، والأوعية الدموية.

أضافت الدكتورة مروة، أنه مع أن التقدم في العمر يقلل من إنتاج الكولاجين، فإن الاعتماد على نظام غذائي متوازن يساعد الجسم على إنتاجه طبيعيًا.

أولًا: أطعمة غنية بالكولاجين أو محفزة لإنتاجه

أطعمة تحتوي على الكولاجين

وتستعرض الدكتورة مروة، أهم الأطعمة الغنية بالكولاجين.

الأسماك الدهنية

السلمون، السردين، والماكريل من أهم المصادر الغنية بأحماض أوميغا 3 التي تحافظ على مرونة الجلد وتمنع الالتهابات. جلد السمك وعظامه يحتويان على كميات كبيرة من الكولاجين، لذلك يُنصح بتناول السمك كاملًا أو الاعتماد على مرق العظام السمكية لتعزيز الكولاجين.

الدجاج

يعتبر الدجاج من الأطعمة التي تحتوي على أنسجة ضامة غنية بالكولاجين، خصوصًا في الأجنحة والجلد. لذلك فإن إدخاله في النظام الغذائي يساعد الجسم على الحصول على الأحماض الأمينية اللازمة لتكوين الكولاجين.

البيض

بياض البيض غني بالأحماض الأمينية مثل البرولين، وهو من العناصر الأساسية لبناء الكولاجين. كما أن صفار البيض يحتوي على معادن وفيتامينات تعزز صحة البشرة والشعر.

الحمضيات

البرتقال، الليمون، الجريب فروت، واليوسفي من المصادر الغنية بفيتامين "سي"، الذي يعد العامل الأساسي في عملية إنتاج الكولاجين. هذا الفيتامين يعمل كمضاد أكسدة قوي، يحمي الجلد من التلف الناتج عن الجذور الحرة ويعزز مرونته.

الخضروات الورقية

مثل السبانخ، الجرجير، والبروكلي، إذ تحتوي على مادة الكلوروفيل التي تعزز إنتاج الكولاجين وتساعد على حماية البشرة من أضرار أشعة الشمس.

المكسرات والبذور

اللوز، الجوز، بذور الكتان، وبذور الشيا تحتوي على أحماض دهنية صحية، بالإضافة إلى الزنك والنحاس، وهما معدنان أساسيان في عملية تكوين الكولاجين.

الثوم

قد يبدو استخدامه في المطبخ أمرًا تقليديًا، لكن الثوم غني بالكبريت الذي يعد عنصرًا أساسيًا لإنتاج الكولاجين، كما أنه يحتوي على مادة التورين التي تدعم إعادة بناء الأنسجة التالفة.

الفواكه الغنية بفيتامين A

مثل المانجو والجزر والبطاطا الحلوة، حيث يساعد فيتامين A على إعادة ترميم أنسجة الجلد وتعزيز مرونته.

البقوليات

الفاصوليا، العدس، والحمص تحتوي على بروتينات وأحماض أمينية تدعم بناء الكولاجين، كما أنها غنية بالزنك الضروري لصحة الجلد.

الشوكولاتة الداكنة

غنية بمضادات الأكسدة التي تحمي الكولاجين من التكسر وتحافظ على رطوبة البشرة ونعومتها.

ثانيًا: مشروبات تزيد الكولاجين في الجسم

الكولاجين في الأطعمة

ماء الليمون

كوب ماء دافئ مع عصير الليمون في الصباح لا يساعد فقط على تنقية الجسم من السموم، بل يمده بجرعة مركزة من فيتامين C، الذي يحفز إنتاج الكولاجين.

العصائر الطازجة

عصير البرتقال، الكيوي، والفراولة من المشروبات الغنية بمضادات الأكسدة والفيتامينات التي تدعم البشرة وتحافظ على شبابها.

الشاي الأخضر

يحتوي على مادة الكاتيشين التي تحارب الجذور الحرة وتقلل من تكسير الكولاجين، مما يحافظ على مرونة الجلد ويحميه من التجاعيد المبكرة.

مرق العظام

واحد من أشهر المشروبات التي يوصي بها خبراء التغذية، حيث يُطهى العظم لساعات طويلة ليُطلق الكولاجين الموجود فيه. هذا المرق غني أيضًا بالكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور، ما يجعله غذاء متكاملًا لصحة العظام والمفاصل.

عصير الصبار (الألوفيرا)

الألوفيرا معروف بخصائصه المرطبة للجلد، وعصيره يساعد في دعم إنتاج الكولاجين وتحفيز ترميم الأنسجة.

مشروب الكاكاو الخام

الكاكاو يحتوي على الفلافونويدات التي تحسن تدفق الدم إلى الجلد وتدعم الكولاجين، مما يعطي البشرة مظهرًا أكثر حيوية ونضارة.

نصائح للحفاظ على الكولاجين الطبيعي

إلى جانب تناول الأطعمة والمشروبات الغنية بالكولاجين أو المحفزة له، هناك عادات حياتية يجب مراعاتها للحفاظ على نسبته الطبيعية بالجسم:

تجنب التدخين: لأنه يسرع من تكسير الكولاجين والإيلاستين.

الحماية من أشعة الشمس: باستخدام واقٍ شمسي يوميًا، لأن الأشعة فوق البنفسجية تسرع من فقدان الكولاجين.

النوم الكافي: حيث يتم إنتاج الكولاجين أثناء فترات النوم العميق.

ممارسة الرياضة: لأنها تحفز الدورة الدموية وتزيد من وصول العناصر الغذائية إلى الجلد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.