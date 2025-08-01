الحصول على بشرة ناعمة ومشرقة حلم لكل فتاة، ولتحقيق ذلك يمكن الاستعانة بالماسكات الطبيعية التي تغذي البشرة بعمق دون أي مواد كيميائية ضارة.

والبشرة الناعمة من علامات الجمال المميزة التى تسعى لها الفتيات كثيرا وعادة من خلال الوصفات الطبيعية التى تغذى البشرة بعمق.

قناع طبيعي لتعزيز نعومة ونضارة البشرة

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، قناع طبيعي لتعزيز نعومة ونضارة البشرة.

المكونات:-

2 ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي

2 ملعقة كبيرة من الزبادي الطازج

نصف حبة أفوكادو ناضجة

طريقة التحضير:

في وعاء نظيف، اهرسي الأفوكادو جيدا حتى تحصلي على معجون ناعم.

أضيفي العسل والزبادي إلى المعجون وامزجي المكونات حتى تتجانس.

وزعي القناع على بشرتك بالتساوي مع تدليك لطيف بحركات دائرية.

اتركيه لمدة 20 دقيقة حتى تتشرب البشرة العناصر المغذية.

اشطفي وجهك بماء فاتر وجففيه برفق ثم رطبيه بكريم مناسب.

هذا القناع غني بمضادات الأكسدة والفيتامينات التي تغذي البشرة وتساعد على ترطيبها، ويحتوي على حمض اللاكتيك الذي يزيل الخلايا الميتة ويترك البشرة أكثر نعومة، كما أنه مصدر غني بالدهون الصحية والفيتامينات (E وC) التي تمنح البشرة إشراقة وحيوية.

استخدمي القناع مرتين أسبوعيا.

احرصي على تنظيف البشرة جيدًا قبل وضع القناع.

تناولي غذاء صحي واشربي كمية كافية من الماء للحفاظ على نضارة بشرتك.

قناع طبيعي لتعزيز نعومة ونضارة البشرة

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة موقعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:



لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارا، وكذلك كريم الحماية من الشمس للوقاية نهارا، خاصة إن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة، مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

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