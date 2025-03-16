قناع طبيعي يمنحك بشرة ناعمة ونضرة كالأطفال

نعومة البشرة ونضارتها علامة مميزة من علامات الجمال التى تبحث عنها الفتيات للاستغناء عن مستحضرات التجميل التى تدمر الجلد.

ونعومة البشرة ونضارتها تأتى من خلال التغذية السليمة وشرب المياه بكثرة مع تطبيق الوصفات الطبيعية التي تغذى البشرة وتحافظ على جمالها.

قناع طبيعي لبشرة ناعمة

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، قناع طبيعي يمنحك بشرة ناعمة مثل الأطفال.

المكونات:-

ملعقة كبيرة من الزبادي (يرطب البشرة ويجدد الخلايا)

ملعقة صغيرة من العسل (يحتوي على مضادات الأكسدة التي تغذي البشرة)

ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو (يساعد على ترطيب البشرة وتنعيمها)

نصف ملعقة صغيرة من نشا الذرة (يشد البشرة ويمنحها ملمسًا ناعمًا)

طريقة التحضير:

اخلطي جميع المكونات جيدًا حتى تحصلي على خليط متجانس.

ضعي القناع على وجهكِ ورقبتكِ واتركيه لمدة 20 دقيقة.

اشطفيه بالماء الفاتر ثم مرري قطعة قطن مبللة بماء الورد على بشرتكِ.

كرري هذا القناع مرتين أسبوعيًا للحصول على أفضل النتائج.

بشرة ناعمة مثل الأطفال

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الإثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة أن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة، مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

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