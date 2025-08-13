للتنظيف العميق، أفضل سكراب طبيعي لكل أنواع البشرة

أفضل سكراب طبيعي لكل أنواع البشرة، العناية بالبشرة لا تقتصر على الترطيب والتنظيف فقط، بل تحتاج أيضًا إلى خطوة أساسية وهي التقشير؛ الذي يساعد على إزالة خلايا الجلد الميتة، وتنشيط الدورة الدموية، وتحفيز تجديد الخلايا، مما يمنح البشرة إشراقة وملمسًا ناعمًا.





وبما أن لكل نوع بشرة احتياجاته الخاصة، فإن اختيار سكراب طبيعي مناسب وآمن يُعد أمرًا مهمًا لتجنب التهيج أو الجفاف.

أوضحت خبيرة العناية بالبشرة والجسم سامنثا جريج، أن السكراب الطبيعي للبشرة؛ هو روتين أساسي للحفاظ على بشرة صحية ونضرة، فالمكونات الطبيعية تمنحك نتائج رائعة دون التعرض للمواد الكيميائية القاسية.





أهمية السكراب للبشرة

وتستعرض خبيرة العناية بالبشرة، في السطور التالية، أهمية السكراب للبشرة.

تنظيف عميق: يزيل الأوساخ والرواسب العالقة في المسام.

تحفيز إنتاج الكولاجين: مما يعزز نضارة البشرة وشبابها.

توحيد اللون: يساعد على تخفيف البقع الداكنة وآثار الحبوب.

زيادة امتصاص الترطيب: بعد التقشير تصبح البشرة أكثر استعدادًا للاستفادة من الكريمات والزيوت.

تقشير البشرة، فيتو

أفضل المكونات الطبيعية للسكراب

أضافت خبيرة العناية بالبشرة، أن هناك مكونات طبيعية مناسبة لمعظم أنواع البشرة، منها:

السكر البني أو الأبيض: لطيف على البشرة وفعّال في إزالة الخلايا الميتة.

الشوفان المطحون: مثالي للبشرة الحساسة.

القهوة المطحونة: تنشط الدورة الدموية وتشد البشرة.

العسل: مضاد للبكتيريا ومرطب طبيعي.

الزيوت الطبيعية: مثل زيت جوز الهند، زيت الزيتون، أو زيت اللوز.

سكراب طبيعي يناسب جميع أنواع البشرة

يمكننا تحضير سكراب يجمع بين الفاعلية واللطف على الجلد، يناسب البشرة الجافة، الدهنية، الحساسة، والعادية.

المكونات:

2 ملعقة كبيرة شوفان مطحون (مهدئ ولطيف على البشرة).

1 ملعقة كبيرة عسل طبيعي (مرطب ومضاد للبكتيريا).

1 ملعقة كبيرة سكر بني (مقشر فعّال ولطيف).

1 ملعقة كبيرة زيت جوز الهند أو زيت اللوز (للترطيب).

نصف ملعقة صغيرة عصير ليمون (اختياري للبشرة الدهنية أو العادية، لتفتيح البشرة).

طريقة التحضير:

في وعاء نظيف، اخلطي الشوفان المطحون مع السكر البني.

أضيفي العسل والزيت، وامزجي المكونات جيدًا حتى تتكون عجينة لينة.

إذا كانت بشرتك دهنية أو عادية، يمكنك إضافة عصير الليمون لتعزيز التفتيح.

إذا كانت بشرتك حساسة، تجنبي الليمون وركزي على المكونات المهدئة.

طريقة الاستخدام:

اغسلي وجهك بماء فاتر لإزالة الأوساخ وفتح المسام.

ضعي كمية مناسبة من السكراب على البشرة الرطبة.

دلكي بلطف بحركات دائرية لمدة دقيقتين إلى ثلاث دقائق، مع التركيز على المناطق الجافة أو التي تحتوي على رؤوس سوداء.

اشطفي بالماء الفاتر ثم ضعي كريم مرطب أو زيت طبيعي.

يفضل استخدام هذا السكراب مرة أو مرتين أسبوعيًا فقط.

فوائد تقشير البشرة، فيتو

فوائد هذا السكراب لكل نوع بشرة

البشرة الجافة: الشوفان والزيوت يوفران ترطيبًا عميقًا ويزيلان القشور.

البشرة الدهنية: السكر والليمون يساعدان على تنظيف المسام والتحكم في إفراز الزيوت.

البشرة الحساسة: الشوفان والعسل يهدئان الاحمرار ويقللان الالتهابات.

البشرة العادية: مزيج المكونات يحافظ على النعومة والإشراق.

نصائح مهمة عند استخدام السكراب الطبيعي

لا تستخدمي السكراب على البشرة المصابة بجروح أو حبوب ملتهبة.

لا تبالغي في الفرك حتى لا تسببي خدوشًا دقيقة في الجلد.

بعد التقشير، ضعي واقي شمس إذا خرجتِ في النهار، لأن البشرة تصبح أكثر حساسية للشمس.

اختبري المكونات على منطقة صغيرة من الجلد قبل الاستخدام لتجنب الحساسية.

التزمي بعدد مرات التقشير المناسب:

البشرة الجافة والحساسة: مرة واحدة أسبوعيًا.

البشرة الدهنية والعادية: مرتين أسبوعيًا.

أفكار لسكرابات أخرى حسب نوع البشرة

للبشرة الدهنية: مزيج القهوة المطحونة مع الزبادي وعصير الليمون.

للبشرة الجافة: مزيج السكر البني مع زيت الزيتون والعسل.

للبشرة الحساسة: مزيج الشوفان مع الزبادي والعسل فقط.

للبشرة المختلطة: مزيج السكر مع جل الألوفيرا وزيت اللوز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.