نعومة البشرة رمز الأنوثة لدى المرأة لذا تهتم الفتيات بالعناية بالبشرة حفاظا على نعومتها، ما يزيد من جمالهن وجاذبيتهن.

والبشرة الناعمة مثل بشرة الأطفال، هدف للعديد من الفتيات من أجل مظهر مميز لا مثيل له وبشرة مفعمة بالنضارة والحيوية.

وصفة طبيعية لبشرة ناعمة مثل الأطفال

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، وصفة طبيعية لبشرة ناعمة مثل بشرة الأطفال.

المكونات:

ملعقة عسل

ملعقة زيت جوز الهند

ملعقة زبادى

طريقة التحضير:

امزجي ملعقة من العسل مع ملعقة من زيت جوز الهند (يمكنكِ تسخين زيت جوز الهند قليلًا ليكون أسهل في الخلط).

أضيفي ملعقة من الزبادي إلى الخليط وامزجي جيدًا حتى تحصلي على مزيج متجانس.

ضعي المزيج على بشرتكِ النظيفة واتركيه لمدة 15-20 دقيقة.

اشطفي بشرتكِ بالماء الفاتر وجففيها بلطف باستخدام منشفة ناعمة.

يمكنكِ استخدام هذه الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على بشرة ناعمة مثل بشرة الأطفال.

لا تنسي شرب الماء بكمية كافية واستخدام واقي الشمس يوميًا للحفاظ على صحة بشرتكِ.

بشرة ناعمة

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الإثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة أن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.