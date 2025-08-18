الإثنين 18 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تفاصيل ختام دورة تطوير مدربات ناشئات كرة القدم بالتعاون بين الاتحادين المصري والنرويجي

ختام دورة تطوير مدربات
ختام دورة تطوير مدربات الناشئات، فيتو

اتحاد الكرة، اختتمت اليوم الإثنين بمركز المنتخبات الوطنية في مدينة السادس من أكتوبر دورة تطوير مدربات الناشئات، بالتعاون بين الاتحادين المصري والنرويجي لكرة القدم، والتي تهدف لتطوير ناشئات كرة القدم على المستويين الرياضي والاجتماعي.

حضر فعاليات ختام الدورة إيناس مظهر عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، والدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد، كما حضرت الملحق الدبلوماسي شيرستي ليندو ممثلة للسفارة النرويجية بالقاهرة.

وتم تكريم ممثلة السفارة النرويجية، حيث أهدتها إيناس مظهر عضو مجلس إدارة الاتحاد، قميص المنتخب المصري.

وشهد اليوم الختامي تقييم محاضري الاتحاد النرويجي لكرة القدم للمشاركين في الدورة، ومنح الناشئات شهادات المشاركة، كما تم تكريم المدربات المشاركات في الدورة.

ومن المنتظر أن تشهد الدورة مرحلتين مقبلتين، تشمل الأولى تطبيقات عملية "25 ساعة" قبل المرحلة النهائية التي تمتد ليومين، يتم خلالهما تقييم التطبيقات العملية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اتحاد الكرة إيناس مظهر المنتخبات الوطنية مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم

مواد متعلقة

ريال مدريد يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة أوساسونا بالدوري الإسباني (فيديو)

عرض مغري لأليو ديانج يمنعه من التجديد للأهلي

لاعب براجا البرتغالي يرغب في تمثيل منتخب تونس

دي خيا يعلن موقفه من الانتقال لمانشستر يونايتد

جماهير النصر تدعم الفريق قبل بداية المران الختامي استعدادا للسوبر السعودي (فيديو)

إنجاز جديد، محمد صلاح يزين التشكيل التاريخي للدوري الإنجليزي

كأس السوبر السعودي يصل هونج كونج (فيديو)

بمبلغ خيالي، ليفربول يحدد سعر بيع إبراهيما كوناتي

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية

بالأسماء، قرار جمهوري بترقية عدد من مستشاري هيئة قضايا الدولة

السيسي يصدق على قانونين جديدين

حزين على البلد، توفيق عكاشة يكشف سر إفقار مصر وشعبها

السيسي يجتمع مع حسن عبد الله محافظ البنك المركزي

تكليفات رئاسية مهمة لمحافظ البنك المركزي

بدء صرف مرتبات أغسطس 2025 لجميع العاملين بالدولة الأسبوع المقبل

زغلول صيام يكتب: ضاعت الكرة في مصر بسبب ابن الباشا وابن البيه!.. وفي الآخر مندهشين إن مفيش محمد صلاح تاني!

خدمات

المزيد

تراجع أسعار السكر في مصر اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025

أسعار القصدير اليوم الإثنين

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم

ما عدا السلفات، انخفاض أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أرقام إبراهيم عادل في ظهوره الأول مع الجزيرة الإماراتي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية سيارة الإسعاف في المنام وعلاقتها بالأمان والاستقرار

ما حكم الضرب بالدف في الاحتفال بالمولد النبوي الشريف؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

دار الإفتاء توضح رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة بالأدلة من القرآن والسنة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads