الإثنين 18 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

دي خيا يعلن موقفه من الانتقال لمانشستر يونايتد

دي خيا، فيتو
دي خيا، فيتو

ارتبط دافيد دي خيا حارس مرمى فيورنتينا الإيطالي، بالعودة إلى صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي، الذي قضى في صفوفه 12 عامًا.

ويواجه مانشستر يونايتد أزمة كبرى في مركز حراسة المرمى حيث خرج أندريه أونانا من حسابات المدرب روبين أموريم تمامًا، واستبعده من المباراة الافتتاحية للموسم ضد أرسنال.

وتسبب بديله التركي ألتاي بايندير في خسارة يونايتد بعدما أخفق في الإمساك بإحدى الركلات الركنية لتصل الكرة إلى ريكاردو كالافيوري لاعب أرسنال ليسجل منها هدف المباراة الوحيد.

فيما كشفت  صحيفة "ذا صن" أن يونايتد تحقق من إمكانية التعاقد مع صاحب الـ34 عامًا الذي لن يكلف "الشياطين الحمر" مبلغًا كبيرًا لأن الشرط الجزائي في عقده "زهيد".

الأزمة تتمثل في موقف دي خيا نفسه. وفقًا للصحفي الإيطالي الشهير جيانلوكا دي مارزيو، فإن الحارس الإيطالي لن يرحل عن فيورنتينا.

وقال المصدر نفسه: إن دي خيا يُفضل البقاء مع الفيولا خلال الموسم المقبل، ولا نية لديه في العودة حاليًا إلى "أولد ترافورد".

كان  مانشستر يونايتد يتطلع أيضًا إلى ضم جيانلويجي دوناروما حارس باريس سان جيرمان لكنّه سينتقل على الأرجح إلى مانشستر سيتي، وفقًا للعديد من التقارير الصحفية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دافيد دي خيا دي خيا ديفيد دي خيا روبين أموريم فيورنتينا الايطالي مانشستر يونايتد الانجليزي مانشستر يونايتد

مواد متعلقة

إنجاز جديد، محمد صلاح يزين التشكيل التاريخي للدوري الإنجليزي

كأس السوبر السعودي يصل هونج كونج (فيديو)

بمبلغ خيالي، ليفربول يحدد سعر بيع إبراهيما كوناتي

بنزيما يتحدث عن مواجهة كريستيانو رونالدو قبل قمة السوبر السعودي

جيسوس: كريستيانو رونالدو أحد الأسباب التي حفزتني لتدريب النصر

موعد مباراة النصر والاتحاد في كأس السوبر السعودي

قبل انطلاقه، كل ما تريد معرفته عن بطولة كأس السوبر السعودي

موعد مباراة جنوب أفريقيا وأوغندا بكأس الأمم للمحليين

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية

السيسي يجتمع مع حسن عبد الله محافظ البنك المركزي

حزين على البلد، توفيق عكاشة يكشف سر إفقار مصر وشعبها

تكليفات رئاسية مهمة لمحافظ البنك المركزي

بدء صرف مرتبات أغسطس 2025 لجميع العاملين بالدولة الأسبوع المقبل

أليو ديانج يصدم الأهلي، تعرف على التفاصيل

ارتكبوا الواقعة بسوء نية، مرافعة نارية للنيابة في قضية مطاردة الواحات

والد أنغام يكشف حالتها الصحية بعد إزالة ورم البنكرياس

خدمات

المزيد

تراجع أسعار السكر في مصر اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025

أسعار القصدير اليوم الإثنين

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم

ما عدا السلفات، انخفاض أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أرقام إبراهيم عادل في ظهوره الأول مع الجزيرة الإماراتي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح حال المشركين عند قيام الساعة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 18 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 18 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads