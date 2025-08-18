دي خيا يعلن موقفه من الانتقال لمانشستر يونايتد

ارتبط دافيد دي خيا حارس مرمى فيورنتينا الإيطالي، بالعودة إلى صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي، الذي قضى في صفوفه 12 عامًا.

ويواجه مانشستر يونايتد أزمة كبرى في مركز حراسة المرمى حيث خرج أندريه أونانا من حسابات المدرب روبين أموريم تمامًا، واستبعده من المباراة الافتتاحية للموسم ضد أرسنال.

وتسبب بديله التركي ألتاي بايندير في خسارة يونايتد بعدما أخفق في الإمساك بإحدى الركلات الركنية لتصل الكرة إلى ريكاردو كالافيوري لاعب أرسنال ليسجل منها هدف المباراة الوحيد.

فيما كشفت صحيفة "ذا صن" أن يونايتد تحقق من إمكانية التعاقد مع صاحب الـ34 عامًا الذي لن يكلف "الشياطين الحمر" مبلغًا كبيرًا لأن الشرط الجزائي في عقده "زهيد".

الأزمة تتمثل في موقف دي خيا نفسه. وفقًا للصحفي الإيطالي الشهير جيانلوكا دي مارزيو، فإن الحارس الإيطالي لن يرحل عن فيورنتينا.

وقال المصدر نفسه: إن دي خيا يُفضل البقاء مع الفيولا خلال الموسم المقبل، ولا نية لديه في العودة حاليًا إلى "أولد ترافورد".

كان مانشستر يونايتد يتطلع أيضًا إلى ضم جيانلويجي دوناروما حارس باريس سان جيرمان لكنّه سينتقل على الأرجح إلى مانشستر سيتي، وفقًا للعديد من التقارير الصحفية.

