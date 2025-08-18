الإثنين 18 أغسطس 2025
رياضة

يوفنتوس يرفض عرضا مغريا من أهلي جدة لضم لوكاتيلي

مانويل لوكاتيلي،
مانويل لوكاتيلي، فيتو

رفض نادي يوفنتوس الإيطالي، عرضًا من الأهلي السعودي لضم أحد نجومه وذلك في فترة سوق الانتقالات الصيفية الحالية.


وطلب نادي أهلي جدة، التعاقد مع الإيطالي مانويل لوكاتيلي لاعب وسط يوفنتوس، من أجل تدعيم صفوفه.

 

وذكر الصحفي فابريزيو رومانو، المختص بأخبار سوق الانتقالات، أن نادي يوفنتوس رفض عرضًا بقيمة 25 مليون يورو من الأهلي، لضم لوكاتيلي، الأسبوع الماضي.

وقال رومانو عبر حسابه بمنصة “إكس” للتواصل الاجتماعي، أن الأهلي السعودي يركز حاليًا على أهداف محددة بمركز الوسط.

 

وأبرم الأهلي، 4 صفقات صيفية حتى الآن، بالتعاقد مع عبدالإله الخيبري وصالح أبو الشامات ومحمد عبدالرحمن، والفرنسي إينزو ميلوت.

