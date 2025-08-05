عقوبات مغلظة ضد الهلال بعد انسحابه من السوبر السعودي

وقعت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، عقوبات مغلظة ضد الهلال بعد انسحابه من المشاركة في بطولة كأس السوبر السعودي.

وكان الهلال أعلن انسحابه رسميًا من السوبر السعودي قبل أيام قليلة فقط من انطلاقها، بداعي الحفاظ على جاهزية لاعبيه بعد موسم مزدحم بالبطولات، كان آخرها مشاركته في كأس العالم للأندية.

وكشفت صحيفة "البلاد" السعودية، أن الاتحاد السعودي، قرر تغريم نادي الهلال مبلغ 500 ألف ريال، إلى جانب حرمانه من المشاركة في النسخة المقبلة من بطولة كأس السوبر السعودي.

ومن المقرر أن تقام بطولة كأس السوبر السعودي، للموسم الحالي، في مدينة هونج كونج خلال الفترة من 19 إلى 23 أغسطس الجاري، بمشاركة 4 أندية، هم النصر والقادسية والاتحاد والأهلي الذي شارك بديلًا عن الهلال.

ويلعب الأهلي أمام القادسية، في حين يلتقي النصر والاتحاد في المواجهة الثانية، وسيتأهل الفائزان لخوض المباراة النهائية والتنافس على لقب السوبر، يوم 23 أغسطس الحالي.

تطور جديد في إصابة سالم الدوسري نجم الهلال السعودي

فيما كشف نادي الهلال السعودي، عن مفاجأة سارة لجماهيره، بشأن القائد سالم الدوسري، الذي تعرض للإصابة في كأس العالم للأندية الأخيرة.

تفاصيل إصابة سالم الدوسري

وكان سالم الدوسري قد تعرض للإصابة في العضلة الخلفية خلال مواجهة باتشوكا في ختام دور المجموعات، ليتقرر غيابه 4 أسابيع وهو ما أبعده عن مباريات فريقه حتى نهاية البطولة.

جاهزية سالم الدوسري لتدريبات الهلال السعودي

وأعلن الهلال عبر حسابه بمنصة إكس، جاهزية الدوسري بنسبة 100%، حيث قال: "النجم السعودي شارك في التدريبات الجماعية بصورة طبيعية، بعد الانتهاء من برنامجه التأهيلي".

وكان الدوسري قد سجل هدفا رائعا ضد باتشوكا في المونديال، تسبب في تصدره لقائمة هدافي العرب عبر تاريخ المسابقة، بواقع 5 أهداف.

ويتواجد حاليا الفريق الهلالي، في معسكر تحضيري بألمانيا، استعدادا لخوض منافسات الموسم الجديد.

ويتطلع المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي، لتجهيز جميع عناصره قبل العودة لمنافسات الدوري السعودي المقرر انطلاقه يوم 28 أغسطس الجاري.

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