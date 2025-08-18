ريال مدريد يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة أوساسونا بالدوري الإسباني (فيديو)

يخوض ريال مدريد بقيادة مدربه تشابي ألونسو آخر حصة تدريبية قبل ضربة البداية في الدوري الإسباني، عندما يستضيف أوساسونا غدًا الثلاثاء على ملعب سانتياجو برنابيو، في أول مباراة افتتاحية للفريق على أرضه منذ عام 2018.

ويغيب عن ريال مدريد خمسة أسماء بارزة، أبرزهم أنطونيو روديجر الذي يغيب لاستكمال عقوبة الإيقاف (6 مباريات) منذ طرده في نهائي كأس الملك، إضافة إلى المصابين فيرلاند ميندي، إدواردو كامافينجا، جود بيلينجهام، والمهاجم الواعد انريكي.

🚨 Sesi latihan terakhir Real Madrid mempersiapkan jornada 1 menghadapi Osasuna hari Rabu sedang berlangsung! pic.twitter.com/LRqa3FWCCB — Seputar Real Madrid (@SeputarMadrid) August 18, 2025



المواجهة تحمل طابعًا تاريخيًا لألونسو، فهي تمثل ظهوره الرسمي الأول في البرنابيو كمدرب للميرينجي، كما تمنح الجماهير فرصة للتعرف عن قرب على صفقاته الجديدة.

