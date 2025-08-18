ألونسو يتحدث عن صفقة فرانكو ماستانتونو قبل مواجهة أوساسونا (فيديو)

الدوري الإسباني، عقد تشابي ألونسو المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، مؤتمرا صحفيا قبل انطلاق الجولة الأولى من الدوري الإسباني، حيث يستعد الفريق لمواجهة أوساسونا على ملعب سانتياجو برنابيو مساء غد الثلاثاء.

وأشاد تشابي ألونسو بقدرات وشخصية ماستانتونو صفقة ريال مدريد الصيفية بالرغم من صغر سنه -18 عامًا- في خطوة تؤكد حصوله على فرصة كبيرة مع المدرب الإسباني.

تحدث تشابي ألونسو في مؤتمره الصحفي عن فرانكو ماستانتونو قائلًا: “لقد فوجئت بشخصيته، وإنه لا يخشى المرتفعات إنه ناضج للغاية، وسوف يندمج قريبًا”.

وعن تحضيرات الفريق وموعد ظهوره الأول في الليجا، قال: “الجميع متحمس ومتشوق، ونريد أن ندخل البرنابيو فورًا. الظهور الأول دائمًا ما يكون مهمًا”.

فرانكو ماستانتونو، فيتو

تشابي سعيد بشخصية ماستانتونو

أما عن مستوى الفريق في الفترة الحالية، فأوضح: “نحن نحرز تقدمًا، ما زال أمامنا بعض الخطوات. وضعنا الأفكار الرئيسية في كأس العالم. الرحلة جارية. والشعور جيد”.

🗣️الصحفي: هل هناك أي توصية لفرانكو ماستانتونو لتعليقاته حول ميسي؟



🗣️ تشابي ألونسو: توصية؟ أتفهم تمامًا إختياره لأنه أرجنتيني ويلعب بقدمه اليسرى.



pic.twitter.com/Sigm3bq7WG — ZidaneModric10 (@said_modric10) August 18, 2025

ويفتتح ريال مدريد مشواره في الموسم الجديد بمواجهة أوساسونا، وسط تطلعات لتحقيق انطلاقة قوية تعكس مشروع ألونسو الجديد مع الفريق الملكي.

