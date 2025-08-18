الإثنين 18 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ألونسو يتحدث عن صفقة فرانكو ماستانتونو قبل مواجهة أوساسونا (فيديو)

تشابي الونسو، فيتو
تشابي الونسو، فيتو

الدوري الإسباني، عقد تشابي ألونسو المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، مؤتمرا صحفيا  قبل انطلاق الجولة الأولى من الدوري الإسباني، حيث يستعد الفريق لمواجهة أوساسونا على ملعب سانتياجو برنابيو مساء غد الثلاثاء.

وأشاد تشابي ألونسو بقدرات وشخصية ماستانتونو صفقة ريال مدريد الصيفية بالرغم من صغر سنه -18 عامًا- في خطوة تؤكد حصوله على فرصة كبيرة مع المدرب الإسباني.

تحدث تشابي ألونسو في مؤتمره الصحفي عن فرانكو ماستانتونو قائلًا: “لقد فوجئت بشخصيته، وإنه لا يخشى المرتفعات إنه ناضج للغاية، وسوف يندمج قريبًا”.

وعن تحضيرات الفريق وموعد ظهوره الأول في الليجا، قال: “الجميع متحمس ومتشوق،  ونريد أن ندخل البرنابيو فورًا. الظهور الأول دائمًا ما يكون مهمًا”.

فرانكو ماستانتونو،فيتو
فرانكو ماستانتونو، فيتو

تشابي سعيد بشخصية ماستانتونو

أما عن مستوى الفريق في الفترة الحالية، فأوضح: “نحن نحرز تقدمًا، ما زال أمامنا بعض الخطوات. وضعنا الأفكار الرئيسية في كأس العالم. الرحلة جارية. والشعور جيد”.

 

ويفتتح ريال مدريد مشواره في الموسم الجديد بمواجهة أوساسونا، وسط تطلعات لتحقيق انطلاقة قوية تعكس مشروع ألونسو الجديد مع الفريق الملكي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الإسباني تشابي ألونسو ريال مدريد الاسباني ريال مدريد شابي ألونسو فريق ريال مدريد الإسباني

مواد متعلقة

تفاصيل ختام دورة تطوير مدربات ناشئات كرة القدم بالتعاون بين الاتحادين المصري والنرويجي

تطورات في مفاوضات جالاتا سراي لضم إيدرسون

ريال مدريد يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة أوساسونا بالدوري الإسباني (فيديو)

عرض مغري لأليو ديانج يمنعه من التجديد للأهلي

لاعب براجا البرتغالي يرغب في تمثيل منتخب تونس

دي خيا يعلن موقفه من الانتقال لمانشستر يونايتد

جماهير النصر تدعم الفريق قبل بداية المران الختامي استعدادا للسوبر السعودي (فيديو)

إنجاز جديد، محمد صلاح يزين التشكيل التاريخي للدوري الإنجليزي

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية

بعد تصديق الرئيس، نص قانون تقنين وضع اليد

بالأسماء، قرار جمهوري بترقية عدد من مستشاري هيئة قضايا الدولة

حزين على البلد، توفيق عكاشة يكشف سر إفقار مصر وشعبها

السيسي يجتمع مع حسن عبد الله محافظ البنك المركزي

السيسي يصدق على قانونين جديدين

بدء صرف مرتبات أغسطس 2025 لجميع العاملين بالدولة الأسبوع المقبل

تكليفات رئاسية مهمة لمحافظ البنك المركزي

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم الإثنين

تراجع أسعار السكر في مصر اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025

أسعار القصدير اليوم الإثنين

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم

المزيد

انفوجراف

أرقام إبراهيم عادل في ظهوره الأول مع الجزيرة الإماراتي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فضائل شهر ربيع الأول وأهم مميزاته

تفسير رؤية سيارة الإسعاف في المنام وعلاقتها بالأمان والاستقرار

ما حكم الضرب بالدف في الاحتفال بالمولد النبوي الشريف؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية
ads