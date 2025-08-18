الإثنين 18 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

عرض مغري لأليو ديانج يمنعه من التجديد للأهلي

أليو ديانج، فيتو
أليو ديانج، فيتو

سلطت تقارير عالمية الضوء على موقف المالي أليو ديانج لاعب الأهلي، من الاستمرار مع القلعة الحمراء.

وبحسب ما ذكرت موقع «أفريكا فوت» أن نادي لانس الفرنسي، يعرض 8 ملايين يورو للتعاقد مع أليو ديانج، نجم الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضحت التقرير أن نادي لانس قدم عرضًا رسميًا إلى النادي الأهلي، لأجل التعاقد مع أليو ديانج، بعقد لمدة 3 سنوات، إلا أن إدارة النادي رفضت رحيله.

وأشار التقرير إلى أنه كان هناك اهتمام كذلك من قبل نادي نيوم السعودي، للتعاقد مع أليو ديانج، الذي يفضل الانتظار حتى المشاركة مع منتخب مالي في أمم أفريقيا المقبلة، قبل حسم مصيره سواء بالرحيل أو الاستمرار.

 أليو ديانج يوجه صدمة لمسئولي النادي الأهلي

ووجه المالي أليو ديانج لاعب الأهلي صدمة لمسئولي النادي الأهلي بعد أن جدد رفضه تجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، حيث أبلغ أليو ديانج الأهلي رغبته في تأجيل ملف تجديد تعاقده لحين الانتهاء من مشاركته مع منتخب بلاده في كأس الأمم الأفريقية التي تنطلق في المغرب ديسمبر القادم. 

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة غزل المحلة في مباراته القادمة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

 

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره غزل المحلة في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز، يوم 25 من شهر أغسطس الجاري، في تمام الساعة السادسة مساء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المالي أليو ديانج المالي أليو ديانج لاعب الأهلي إليو ديانج لاعب الأهلي اليو ديانج أليو ديانج نجم الأهلي النادي الأهلي بطولة الدوري المصري الممتاز

مواد متعلقة

أليو ديانج يصدم الأهلي، تعرف على التفاصيل

أليو ديانج يطلب الاجتماع مع ريبيرو، تعرف على التفاصيل

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية

بالأسماء، قرار جمهوري بترقية عدد من مستشاري هيئة قضايا الدولة

السيسي يصدق على قانونين جديدين

حزين على البلد، توفيق عكاشة يكشف سر إفقار مصر وشعبها

السيسي يجتمع مع حسن عبد الله محافظ البنك المركزي

تكليفات رئاسية مهمة لمحافظ البنك المركزي

بدء صرف مرتبات أغسطس 2025 لجميع العاملين بالدولة الأسبوع المقبل

زغلول صيام يكتب: ضاعت الكرة في مصر بسبب ابن الباشا وابن البيه!.. وفي الآخر مندهشين إن مفيش محمد صلاح تاني!

خدمات

المزيد

تراجع أسعار السكر في مصر اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025

أسعار القصدير اليوم الإثنين

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم

ما عدا السلفات، انخفاض أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أرقام إبراهيم عادل في ظهوره الأول مع الجزيرة الإماراتي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية سيارة الإسعاف في المنام وعلاقتها بالأمان والاستقرار

ما حكم الضرب بالدف في الاحتفال بالمولد النبوي الشريف؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

دار الإفتاء توضح رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة بالأدلة من القرآن والسنة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads