الإثنين 18 أغسطس 2025
رياضة

تطورات في مفاوضات جالاتا سراي لضم إيدرسون

إيدرسون، فيتو
إيدرسون، فيتو

سلطت تقارير عالمية الضوء على مصير البرازيلي إيدرسون حارس مرمى مانشستر سيتي، من الرحيل عن صفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشف الصحفي المتخصص في سوق الانتقالات “فابريزيو رومانو”، أن المفاوضات نشطة بين نادي جالاتا سراي التركي والسيتي، بشأن رحيل الحارس الدولي.
 

وأكد رومانو، أن جالاتا سراي عرض مبلغ 10 ملايين يورو لضم إيدرسون، ولكن السيتي طلب 25 مليون يورو من أجل الاستغناء عن الحارس البرازيلي.


ويحاول الناديان الوصول إلى اتفاق لإنهاء الصفقة في وقت قريب، خاصة مع رغبة إيدرسون في الانضمام إلى جلطة سراي واللعب ضمن صفوف حامل لقب الدوري.


وخاض الحارس صاحب الـ 32 عامًا الذي تبلغ قيمته التسويقية 20 مليون يورو، 372 مباراة خلال مسيرته مع مانشستر سيتي تلقى خلالها 311 هدفًا وحافظ على نظافة شباكه في 168 مواجهة

البرازيلي إيدرسون ايدرسون جالاتا سراي التركي حارس مرمى مانشستر سيتي جالاتا سراى فابريزيو رومانو مانشستر سيتي نادي جالاتا سراي نادي جالاتا سراي التركي

