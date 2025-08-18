تطورات في مفاوضات جالاتا سراي لضم إيدرسون

سلطت تقارير عالمية الضوء على مصير البرازيلي إيدرسون حارس مرمى مانشستر سيتي، من الرحيل عن صفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشف الصحفي المتخصص في سوق الانتقالات “فابريزيو رومانو”، أن المفاوضات نشطة بين نادي جالاتا سراي التركي والسيتي، بشأن رحيل الحارس الدولي.



وأكد رومانو، أن جالاتا سراي عرض مبلغ 10 ملايين يورو لضم إيدرسون، ولكن السيتي طلب 25 مليون يورو من أجل الاستغناء عن الحارس البرازيلي.



ويحاول الناديان الوصول إلى اتفاق لإنهاء الصفقة في وقت قريب، خاصة مع رغبة إيدرسون في الانضمام إلى جلطة سراي واللعب ضمن صفوف حامل لقب الدوري.



وخاض الحارس صاحب الـ 32 عامًا الذي تبلغ قيمته التسويقية 20 مليون يورو، 372 مباراة خلال مسيرته مع مانشستر سيتي تلقى خلالها 311 هدفًا وحافظ على نظافة شباكه في 168 مواجهة

