أعلن إسماعيل غربي لاعب نادي براجا البرتغالي، رغبته في تمثيل منتخب تونس على الصعيد الدولي.

وولد إسماعيل غربي الواعد في فرنسا لأب تونسي وأم إسبانية، وهو بالتالي مؤهل قانونيا لتمثيل 3 منتخبات على الصعيد الدولي.

ويخوض المنتخب التونسي مباراتين مهمتين في شهر مارس المقبل ستجمعانه تباعا بليبيريا ومالاوي ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

لاعب براجا البرتغالي يرغب في تمثيل منتخب تونس

وانضم الموهبة صاحب الـ20 عاما لنادي براجا خلال الميركاتو الصيفي الأخير في صفقة انتقال حر بعد انتهاء العقد الذي كان يربطه بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي.



وشارك الغربي في 15 مباراة ضمن الدوري البرتغالي سجل فيها هدفين وأهدى تمريرتين حاسمتين أيضا.

واكتفى أيضا بصناعة هدف خلال 3 مباريات خاضها ضمن كأس البرتغال، في المقابل فشل في ترك أي بصمة تهديفية من 7 مباريات خاضها ضمن الدوري الأوروبي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.