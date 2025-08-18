الإثنين 18 أغسطس 2025
لاعب براجا البرتغالي يرغب في تمثيل منتخب تونس

أعلن  إسماعيل غربي لاعب نادي براجا البرتغالي، رغبته في  تمثيل منتخب تونس على الصعيد الدولي.

وولد إسماعيل غربي  الواعد في فرنسا لأب تونسي وأم إسبانية، وهو بالتالي مؤهل قانونيا لتمثيل 3 منتخبات على الصعيد الدولي.
ويخوض المنتخب التونسي مباراتين مهمتين في شهر مارس  المقبل ستجمعانه تباعا بليبيريا ومالاوي ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

لاعب براجا البرتغالي يرغب في تمثيل منتخب تونس 

وانضم الموهبة صاحب الـ20 عاما لنادي براجا خلال الميركاتو الصيفي الأخير في صفقة انتقال حر بعد انتهاء العقد الذي كان يربطه بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي.


وشارك الغربي في 15 مباراة ضمن الدوري البرتغالي سجل فيها هدفين وأهدى تمريرتين حاسمتين أيضا.

واكتفى أيضا بصناعة هدف خلال 3 مباريات خاضها ضمن كأس البرتغال، في المقابل فشل في ترك أي بصمة تهديفية من 7 مباريات خاضها ضمن الدوري الأوروبي.

 

