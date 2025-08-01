الجمعة 01 أغسطس 2025
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رياضة

أهلي جدة يعلن تجديد عقد لاعبه حتى 2029

أيمن فلاتة لاعب أهلي
أيمن فلاتة لاعب أهلي جدة، فيتو

أعلن نادي أهلي جدة رسميًا عن تجديد عقد لاعب خط وسطه أيمن فلاتة حتى عام 2029، خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشر حساب الأهلي السعودي عبر منصة "إكس"، اليوم الجمعة، منشورًا يعلن فيه تجديد عقد أيمن فلاتة لمدة 4 مواسم.

إعارة الأهلي لصفوف ضمك

وكان الأهلي قد أعار أيمن فلاتة صاحب الـ 22 عامًا لصفوف ضمك في الموسم المنقضي، وقدم اللاعب مستويات فنية مميزة.

ويأتي تجديد عقد فلاتة بالتزامن مع إمكانية رحيل فرانك كيسيه لاعب الوسط الإيفواري، خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية.

الأهلي يعلن ضم صالح أبو الشامات

ونشر الأهلي عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس مقطع فيديو يعلن التعاقد مع صالح أبو الشامات.

ثالث صفقات الأهلي

وبات صالح أبو الشامات ثالث صفقات الأهلي في موسم الانتقالات الصيفية الجارية بعد التعاقد مع عبدالإله الخيبري ومحمد عبدالرحمن.

وساهم أبو الشامات صاحب الـ 22 عامًا في 7 أهداف مع الخليج في الموسم المنقضي.

وكان الخليج أعلن صباح اليوم الجمعة رحيل صالح أبو الشامات عن صفوفه.

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