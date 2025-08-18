إنجاز جديد، محمد صلاح يزين التشكيل التاريخي للدوري الإنجليزي
الدوري الإنجليزي، سلطت شبكة "SCORE90"، الضوء على التشكيل التاريخي للدوري الإنجليزي الممتاز.
ووفقًا لما نشرته شبكة «SCORE90» العالمية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فإن محمد صلاح ضمن التشكيل التاريخي للدوري الإنجليزي.
وشهد التشكيل التاريخي للدوري الإنجليزي تواجد الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول برفقه المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك وزميله السابق ترينت ألكسندر أرنولد.
التشكيل التاريخي للدوري الإنجليزي
حراسة المرمى: بيتر شمايكل (مانشستر يوناتيد).
خط الدفاع: أشلي كول (تشيلسي)- ريو فرديناند (مانشستر يوناتيد)- فان دايك (ليفربول)- أرنولد (ليفربول).
خط الوسط: جيرارد (ليفربول)- فرانك لامبارد (تشيلسي)- دي بروين (مانشستر سيتي).
في الهجوم: محمد صلاح (ليفربول)- تييري هنري (آرسنال)- كريستيانو رونالدو (مانشستر يوناتيد).
