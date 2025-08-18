233 الحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة بسوهاج المرحلة الثانية

أعلن الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج نتيجة تنسيق الطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية المرحلة الثانية بعد اعتمادها من اللواء عبد الفتاح سراج الدين، محافظ سوهاج، لافتا إلى أن اللجنة المختصة بأعمال التنسيق قررت أن يكون الحد الأدنى للقبول بالمدارس الثانوية العامة لطلاب المرحلة الثانية 233 درجة.

نتيجة تنسيق القبول بالمدارس الثانوية العامة المرحلة الثانية

يبدأ قبول الملفات اعتبارًا من غدًا الثلاثاء 19 أغسطس 2025 وحتى الأحد 31 اغسطس 2025، وذلك وفق القواعد المنظمة للقبول، وطبقًا للفراغات ومعدلات الكثافة بالمدارس، وبنفس القواعد التي تم تطبيقها في المرحلة الأولى من التنسيق.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بسوهاج أن جميع إجراءات القبول تتم في إطار من الشفافية والانضباط، بما يضمن تحقيق تكافؤ الفرص لجميع الطلاب.

