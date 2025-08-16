السبت 16 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

نائب محافظ سوهاج يلتقي عددًا من شباب المحافظة للاستماع إلى مطالبهم

جانب من لقاءات الشباب
جانب من لقاءات الشباب

 التقى الدكتور محمد عبدالهادي، نائب محافظ سوهاج، مجموعة من شباب المحافظة، على هامش الاحتفال باليوم العالمي للشباب، حيث دار النقاش حول قضايا الشباب ودورهم الفاعل في دعم خطط التنمية بالمحافظة، داعيا كافة القيادات التنفيذية بالمحافظة لعقد لقاءات دورية مع الشباب والاستماع إلى مطالبهم وأفكارهم.

بمناسبة اليوم العالمي للشباب نائب محافظ سوهاج يلتقي عددًا من شباب المحافظة 

 وأكد نائب المحافظ خلال اللقاء، حرص الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تمكين الشباب وفتح آفاق جديدة لهم في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن الشباب هم القوة الحقيقية التي تراهن عليها مصر في حاضرها ومستقبلها.

 

 

 كما استمع إلى آراء ومقترحات الشباب حول عدد من القضايا التنموية والخدمية، مؤكدًا أنه سيتم دراسة ما طُرح من أفكار والعمل على تفعيلها بما يخدم المجتمع المحلي.

فيما أعرب الشباب المشاركون عن تقديرهم لهذه اللفتة، التي تعكس اهتمام القيادة السياسية والمحلية بفتح قنوات تواصل مباشرة مع شباب سوهاج، مؤكدين استعدادهم الكامل للمشاركة الفعالة في كل ما يساهم في نهضة المحافظة.

واختتم نائب المحافظ اللقاء قائلًا: “شباب سوهاج هم ثروة المحافظة الحقيقية، وعليهم نعقد آمالنا في بناء مستقبل أفضل؛ وسنظل دائمًا داعمين ومساندين لهم في كل ما يقدموه من جهود وأفكار لخدمة مجتمعهم”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس عبدالفتاح السيسي السياسي دكتور محمد عبدالهادى نائب محافظ سوهاج عقد لقاءات دورية الدكتور محمد عبدالهادى

الأكثر قراءة

بحر الدم يرتفع، توفيق عكاشة: جيوش متعددة تضرب حزب الله وحرب أوكرانيا لن تنتهي

هل تسري القوانين بأثر رجعي؟، حقيقة بطلان تعديلات قانون الإيجار القديم دستوريا

هل خطأ شوبير أمام فاركو السبب؟، قرار من ريبيرو تجاه مركز حراسة المرمى بالأهلي

قرار رئاسي حاسم للبنك المركزي خلال ساعات

صاحب واقعة السرقة بالأميرية: شغلي مش مكفيني بسبب المخدرات

ضبط متهمين في مشاجرة بأكتوبر بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل

أول تحرك من اتحاد الكرة بعد طلب الأهلي استقدام حكام أجانب لمباراة بيراميدز

بسبب إمام عاشور، غرامة بالملايين وتوبيخ من الفيفا للنادي الأهلي

خدمات

المزيد

بعد مبادرة خفض الأسعار، تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم

أمطار ورمال مثارة قادمة من السودان، تحذير عاجل من الأرصاد لأهالي أسوان

خطوة بخطوة، كل ما تريد معرفته لشراء سيارة أحلامك من مزادات الجمارك

أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الزمالك مع مودرن سبورت.. مانشستر يونايتد ضد آرسنال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية القسيس في المنام وعلاقته بالحصول على مال كثير فى القريب

من قصص القرآن الكريم، أيوب عليه السلام، أشد الناس بلاء

ما حكم الشرع في صيام يوم المولد النبوي الشريف؟ دار الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads