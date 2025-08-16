نائب محافظ سوهاج يلتقي عددًا من شباب المحافظة للاستماع إلى مطالبهم

التقى الدكتور محمد عبدالهادي، نائب محافظ سوهاج، مجموعة من شباب المحافظة، على هامش الاحتفال باليوم العالمي للشباب، حيث دار النقاش حول قضايا الشباب ودورهم الفاعل في دعم خطط التنمية بالمحافظة، داعيا كافة القيادات التنفيذية بالمحافظة لعقد لقاءات دورية مع الشباب والاستماع إلى مطالبهم وأفكارهم.

بمناسبة اليوم العالمي للشباب نائب محافظ سوهاج يلتقي عددًا من شباب المحافظة

وأكد نائب المحافظ خلال اللقاء، حرص الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تمكين الشباب وفتح آفاق جديدة لهم في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن الشباب هم القوة الحقيقية التي تراهن عليها مصر في حاضرها ومستقبلها.

كما استمع إلى آراء ومقترحات الشباب حول عدد من القضايا التنموية والخدمية، مؤكدًا أنه سيتم دراسة ما طُرح من أفكار والعمل على تفعيلها بما يخدم المجتمع المحلي.

فيما أعرب الشباب المشاركون عن تقديرهم لهذه اللفتة، التي تعكس اهتمام القيادة السياسية والمحلية بفتح قنوات تواصل مباشرة مع شباب سوهاج، مؤكدين استعدادهم الكامل للمشاركة الفعالة في كل ما يساهم في نهضة المحافظة.

واختتم نائب المحافظ اللقاء قائلًا: “شباب سوهاج هم ثروة المحافظة الحقيقية، وعليهم نعقد آمالنا في بناء مستقبل أفضل؛ وسنظل دائمًا داعمين ومساندين لهم في كل ما يقدموه من جهود وأفكار لخدمة مجتمعهم”.

