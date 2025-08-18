الإثنين 18 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ سوهاج يتابع انطلاق البرنامج التدريبي "المرأة تقود"

محافظ سوهاج يتابع
محافظ سوهاج يتابع انطلاق البرنامج التدريبي "المرأة تقود"

تابع اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، انطلاق البرنامج التدريبي "المرأة تقود" بالتعاون مع الاكاديمية الوطنية للتدريب، لصقل مهارات العاملات بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية ومديريات الخدمات، والمقام في الفترة من 17 اغسطس الجاري وحتى 4 سبتمر القادم بقاعة المؤتمرات بمجلس مدينة سوهاج.

محافظ سوهاج يتابع انطلاق البرنامج التدريبي " المرأة تقود " للتنفيذيات بالمحافظة لمدة 21 يوما

وأوضح محافظ سوهاج أن البرنامج يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وحرصها على تولي المرأة القيادة في العديد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لوضعها في المكانة التي تليق بقيمتها ودورها الوطني في صنع الحاضر والمستقبل لوطننا الغالي مصر، مثمنا جهود الأكاديمية الوطنية للتدريب وبرامجها التدريبية المميزة التي تعد جزءًا من جهود الدولة للاستثمار في رأس المال البشري.

 

واشار إلى أن سوهاج حريصه على الاهتمام بزيادة تولي السيدات للمناصب القيادية داخل المحافظة، وتأهيل الكوادر المميزة منهن لتحقيق طفرة ملموسة في مستوى تمكين المرأة بالمحافظة، مؤكدًا استمرار تقديم الدعم اللازم لهن لتحقيق المزيد من التقدم والنجاح.

الجدير بالذكر ان البرنامج التدريبي يستمر لمدة ٢١ يوما بعدد متدربين ٣٥ مرشح من المحافظة والوحدات المحلية و١٥ مرشح من الاكاديمية الوطنية للتدريب، وقد تم عقد المقابلات الشخصية عبر الاون لاين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأكاديمية الوطنية للتدريب أكاديمية الوطنية للتدريب اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج محافظ سوهاج مدينة سوهاج لأكاديمية الوطنية للتدريب المقابلات الشخصية

مواد متعلقة

إحالة 15 طبيبا وممرضا في ٤ وحدات صحية بدار السلام بسوهاج للتحقيق

وكيل صحة سوهاج يتفقد مستشفى طما بشكل مفاجئ ويحيل طبيبا وممرضا للتحقيق (صور)

وكيل الصحة بسوهاج يحيل المتغيبين بوحدة جزيرة شندويل للتحقيق

نائب محافظ سوهاج يلتقي عددًا من شباب المحافظة للاستماع إلى مطالبهم

مدير تعليم سوهاج يتابع انتظام امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

أكثر من 5 آلاف طالب بسوهاج يؤدون اليوم امتحانات الدور الثاني لـ"الثانوية العامة"

إغلاق 8 حضانات غير مرخصة في سوهاج (صور)

محافظ سوهاج يتفقد سير العمل بمستشفى سوهاج التعليمي

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية

بالأسماء، قرار جمهوري بترقية عدد من مستشاري هيئة قضايا الدولة

السيسي يصدق على قانونين جديدين

حزين على البلد، توفيق عكاشة يكشف سر إفقار مصر وشعبها

السيسي يجتمع مع حسن عبد الله محافظ البنك المركزي

تكليفات رئاسية مهمة لمحافظ البنك المركزي

بدء صرف مرتبات أغسطس 2025 لجميع العاملين بالدولة الأسبوع المقبل

زغلول صيام يكتب: ضاعت الكرة في مصر بسبب ابن الباشا وابن البيه!.. وفي الآخر مندهشين إن مفيش محمد صلاح تاني!

خدمات

المزيد

تراجع أسعار السكر في مصر اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025

أسعار القصدير اليوم الإثنين

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم

ما عدا السلفات، انخفاض أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أرقام إبراهيم عادل في ظهوره الأول مع الجزيرة الإماراتي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية سيارة الإسعاف في المنام وعلاقتها بالأمان والاستقرار

ما حكم الضرب بالدف في الاحتفال بالمولد النبوي الشريف؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

دار الإفتاء توضح رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة بالأدلة من القرآن والسنة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads