تابع اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، انطلاق البرنامج التدريبي "المرأة تقود" بالتعاون مع الاكاديمية الوطنية للتدريب، لصقل مهارات العاملات بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية ومديريات الخدمات، والمقام في الفترة من 17 اغسطس الجاري وحتى 4 سبتمر القادم بقاعة المؤتمرات بمجلس مدينة سوهاج.

محافظ سوهاج يتابع انطلاق البرنامج التدريبي " المرأة تقود " للتنفيذيات بالمحافظة لمدة 21 يوما

وأوضح محافظ سوهاج أن البرنامج يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وحرصها على تولي المرأة القيادة في العديد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لوضعها في المكانة التي تليق بقيمتها ودورها الوطني في صنع الحاضر والمستقبل لوطننا الغالي مصر، مثمنا جهود الأكاديمية الوطنية للتدريب وبرامجها التدريبية المميزة التي تعد جزءًا من جهود الدولة للاستثمار في رأس المال البشري.

واشار إلى أن سوهاج حريصه على الاهتمام بزيادة تولي السيدات للمناصب القيادية داخل المحافظة، وتأهيل الكوادر المميزة منهن لتحقيق طفرة ملموسة في مستوى تمكين المرأة بالمحافظة، مؤكدًا استمرار تقديم الدعم اللازم لهن لتحقيق المزيد من التقدم والنجاح.

الجدير بالذكر ان البرنامج التدريبي يستمر لمدة ٢١ يوما بعدد متدربين ٣٥ مرشح من المحافظة والوحدات المحلية و١٥ مرشح من الاكاديمية الوطنية للتدريب، وقد تم عقد المقابلات الشخصية عبر الاون لاين.

