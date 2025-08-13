الأربعاء 13 أغسطس 2025
إغلاق 8 حضانات غير مرخصة في سوهاج (صور)

أطلقت مديرية الصحة بسوهاج أكبر حملة متابعة وتفتيش على الحضانات والرعايات المركزة الخاصة بالأطفال بجميع مدن ومراكز المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، واللواء دكتور عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج، الذي شدد على أن حياة الأطفال أمانة لا تحتمل التهاون أو التقصير. 

وأكد محافظ سوهاج أن هذه الحملة تمثل انطلاقة لخطة عمل موسعة خلال الفترة المقبلة، ستشمل تنظيم حملات رقابية مشتركة تستهدف جميع المنشآت الصحية الخاصة بمختلف تخصصاتها، مشددًا على أن الهدف هو ضمان حصول المواطنين على خدمات طبية آمنة وذات جودة عالية. 

من جانبه أوضح الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج أن الحملة التي نفذتها إدارة العلاج الحر بالتعاون مع الجهات المعنية شملت 56 حضانة ورعاية مركزة خاصة للأطفال، وهدفت إلى التأكد من استيفاء تلك المنشآت للاشتراطات الطبية والفنية، وتطبيق معايير مكافحة العدوى، وتوافر التراخيص اللازمة، فضلًا عن التأكد من حصول الكوادر الطبية على تصاريح مزاولة المهنة.

وأشار "دويدار" إلى أن نتائج الحملة أسفرت عن رصد 8 حضانات تعمل بدون ترخيص، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وإصدار قرارات الغلق لحين توفيق أوضاعها، كما تم رصد مخالفات بسيطة في بعض المنشآت، جرى التوجيه بتلافيها فورًا ومتابعة تنفيذ ذلك. 

