مدير تعليم سوهاج يتابع انتظام امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

تابع الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، انتظام سير امتحانات الدور الثاني لشهادة الثانوية العامة على مستوى المحافظة من خلال غرفة العمليات المركزية بالمديرية والفرعية بالإدارات التعليمية المختلفة والتى انطلقت اليوم السبت للنظامين الحديث والقديم

مدير تعليم سوهاج يتابع انتظام امتحانات الدور الثاني لشهادة الثانوية العامة

اطمأن وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج على توفير أقصى درجات الانضباط والتنظيم داخل اللجان، مشددا على ضرورة التعامل الفورى والحاسم مع أي حالات طارئة أو أى ظواهر سلبية تؤثر سلبًا على انتظام الامتحانات، وضرورة تطبيق كافة القرارات واللوائح الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات وعدم التهاون مع أي محاولة لمخالفة لائحة الانضباط المدرسي المنصوص عليها بالقرارات الوزارية.

جدير بالذكر أن امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية العامة التى انطلقت اليوم بسوهاج شهدت انتظام وحضور ٥٠٢٦ طالبا وطالبة بالنظام الحديث والقديم داخل عدد ١٣ لجنة امتحانية على مستوى المحافظة لأداء امتحان مادة اللغة العربية بالفترة الأولى ومادة التربية الدينية بالفترة الثانية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.