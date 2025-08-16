السبت 16 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مدير تعليم سوهاج يتابع انتظام امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

تابع الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، انتظام سير امتحانات الدور الثاني لشهادة الثانوية العامة على مستوى المحافظة من خلال غرفة العمليات المركزية بالمديرية والفرعية بالإدارات التعليمية المختلفة والتى انطلقت اليوم السبت للنظامين الحديث والقديم 

مدير تعليم سوهاج يتابع انتظام امتحانات الدور الثاني لشهادة الثانوية العامة

اطمأن وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج على توفير أقصى درجات الانضباط والتنظيم داخل اللجان، مشددا على ضرورة التعامل الفورى والحاسم مع أي حالات طارئة أو أى ظواهر سلبية تؤثر سلبًا على انتظام الامتحانات، وضرورة تطبيق كافة القرارات واللوائح الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات وعدم التهاون مع أي محاولة لمخالفة لائحة الانضباط المدرسي المنصوص عليها بالقرارات الوزارية.

جدير بالذكر أن امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية العامة التى انطلقت اليوم بسوهاج شهدت انتظام وحضور ٥٠٢٦ طالبا وطالبة بالنظام الحديث والقديم داخل عدد ١٣ لجنة امتحانية على مستوى المحافظة لأداء امتحان مادة اللغة العربية بالفترة الأولى ومادة التربية الدينية بالفترة الثانية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التربية والتعليم بسوهاج انتظام الامتحانات امتحان مادة اللغة العربية لائحة الانضباط المدرسي غرفة العمليات المركزية وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج

مواد متعلقة

أكثر من 5 آلاف طالب بسوهاج يؤدون اليوم امتحانات الدور الثاني لـ"الثانوية العامة"

إغلاق 8 حضانات غير مرخصة في سوهاج (صور)

محافظ سوهاج يتفقد سير العمل بمستشفى سوهاج التعليمي

محافظ سوهاج يعقد اللقاء الجماهيري الأسبوعي للاستماع إلى شكاوى وطلبات المواطنين

محافظ سوهاج يتابع أعمال الرصف بشوارع وطرق المنشأة لأول مرة منذ 26 عاما

نائب محافظ سوهاج يوزع مواد غذائية وزجاجات مياه وأغطية رأس على عمال النظافة

محافظ سوهاج يستمع لشكاوى ومطالب المواطنين بقرية برديس

محافظ سوهاج يبحث مع وفد المالية تطوير النظام المالي والتحول الرقمي

الأكثر قراءة

هل تسري القوانين بأثر رجعي؟، حقيقة بطلان تعديلات قانون الإيجار القديم دستوريا

قرار رئاسي حاسم للبنك المركزي خلال ساعات

أول تحرك من اتحاد الكرة بعد طلب الأهلي استقدام حكام أجانب لمباراة بيراميدز

صاحب واقعة السرقة بالأميرية: شغلي مش مكفيني بسبب المخدرات

البلدي يتهاوى، انخفاض سعر الفراخ اليوم السبت 16 أغسطس 2025

آخر تطورات أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت في البنك المركزي

الوضع بدأ يتغير، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت في مصر

بوادر الانشقاق تضرب الاحتلال، استطلاع رأي يظهر تراجع شعبية نتنياهو ووزير دفاعه

خدمات

المزيد

بعد مبادرة خفض الأسعار، تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم

أمطار ورمال مثارة قادمة من السودان، تحذير عاجل من الأرصاد لأهالي أسوان

خطوة بخطوة، كل ما تريد معرفته لشراء سيارة أحلامك من مزادات الجمارك

أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الزمالك مع مودرن سبورت.. مانشستر يونايتد ضد آرسنال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم، أيوب عليه السلام، أشد الناس بلاء

ما حكم الشرع في صيام يوم المولد النبوي الشريف؟ دار الإفتاء تجيب

تفسير حلم أكل الفطير في المنام وعلاقته بشفاء المريض

المزيد
الجريدة الرسمية
ads