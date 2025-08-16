السبت 16 أغسطس 2025
محافظات

وكيل الصحة بسوهاج يحيل المتغيبين بوحدة جزيرة شندويل للتحقيق

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

أجرى الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج اليوم زيارة مفاجئة على مجمع العيادات والوحدة الصحية بجزيرة شندويل للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين وانتظام الفرق الطبية. 

وكيل وزارة الصحة بسوهاج يفاجئ مجمع العيادات والوحدة الصحية بجزيرة شندويل ويحيل الغائبين  للتحقيق

ولاحظ وكيل الوزارة تردي مستوى النظافة والخدمة وتغيب مدير العيادات وعدد من الاطباء موجهًا بإحالة المتغيبين للتحقيق الفوري مع إعفاء مدير العيادات وتكليف آخر، وتفقد عيادة الجلدية والأطفال التي أشاد بتواجد الطبيبة والتزامها. 

احالة مدير مجمع العيادات ومدير الوحدة الصحية وجميع الغائبين للتحقيق لتردي مستوى الخدمة 

واستكمل الجولة بتفقد عيادات النساء والتوليد والصيدلية وعيادة تنظيم الأسرة والمعمل، وعيادة الأسنان حيث لاحظ اقتصار خدمات العيادة علي الخلع والكشف علي الرغم من توافر مستلزمات الحشو والتدخلات الأخرى.  

 

ووجه وكيل وزارة الصحة بتفعيل جميع الخدمات ومنها الحشو مشددًا على الدكتور مدير عام الأسنان بمتابعة خدمات العيادة والتردد بها وإعداد تقرير أسبوعي بالخدمات المقدمة للمواطنين من خلالها.

واستكمل دويدار زيارته بتفقد الوحدة الصحية  بجزيرة شندويل حيث تابع خدمات صرف الألبان حيث اطمأن من توافر الألبان بالمرحلة الأولي والمرحلة الثانية كما تفقد أيضًا غرفة التطعيمات ومكتب الصحة.

وحرص وكيل الوزارة علي مناقشة المواطنين خلال تلقيهم للخدمة لمعرفة انطباعهم وأكثر المعوقات التي واجهتهم لتلافيها.

وأشاد دويدار بالعاملين بالمكتب الصحة والتزامهم موجهًا بصرف مكافأة لهم لمجهوداتهم وتميزهم، كما قرر دويدار إحالة مدير الوحدة للتحقيق لتغيبه بجانب إحالة جميع الغائبين والمقصرين للتحقيق.

