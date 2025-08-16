السبت 16 أغسطس 2025
أكثر من 5 آلاف طالب بسوهاج يؤدون اليوم امتحانات الدور الثاني لـ"الثانوية العامة"

تنطلق بمحافظة سوهاج اليوم السبت، امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية العامة بنظامها الحديث والقديم للعام الدراسي ٢٠٢٤-٢٠٢٥ وتستمر حتى السبت الموافق ٢٣ أغسطس للنظام الحديث على أن تستمر الامتحانات للنظام القديم ومدارس المكفوفين والمتفوقين للعلوم والتكنولوجيا حتى الاثنين الموافق ٢٥ أغسطس والتى يؤدى خلالها ٤٧٥٨ طالبًا وطالبة نظام حديث و٢٦٨ طالبًا نظام قديم الامتحانات  داخل ١٣ لجنة امتحانية على مستوى المحافظة.

 

٥٠٢٦ طالبًا وطالبة يؤدون امتحانات الدور الثاني لشهادة الثانوية العامة بسوهاج

وأكد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج على جاهزية جميع اللجان الامتحانية لاستقبال الطلاب مشيرًا إلى التنسيق الكامل مع مختلف الأجهزة المعنية لتأمين اللجان من الخارج لتوفير بيئة امتحانية هادئة تمكن الطلاب من أداء الامتحانات بكل سهولة ويسر لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

 

والجدير بالذكر أن طلاب الثانوية العامة بالنظامين الحديث والقديم يؤدون اليوم السبت الموافق ١٦ أغسطس ٢٠٢٥ امتحان ماده اللغة العربية خلال الفترة الأولى وماده التربية الدينية خلال الفترة الثانية.

