وكيل صحة سوهاج يتفقد مستشفى طما بشكل مفاجئ ويحيل طبيبا وممرضا للتحقيق (صور)

تفقد الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج جولاته المفاجئة على المنشآت الصحية بمختلف مراكز المحافظة، حيث أجرى زيارة مفاجئة بعد منتصف الليل لمستشفى طما المركزي رافقه خلالها الدكتور أحمد الحلواني مدير إدارة الرعاية العاجلة والحرجة وأحمد عز مدير مكتب وكيل الوزارة ومحمد جلال مدير العلاقات العامة والإعلام.



وكيل صحة سوهاج يتابع العمل بمستشفى طما ويحيل طبيب وممرض للتحقيق

وبدأ دويدار زيارته بتفقد قسم الاستقبال والطوارئ وتلاحظ تواجد الفريق الطبي بالكامل وانتظام تقديم الخدمة بالقسم موجها برفع مستوى مكافحة العدوى والالتزام بمعايير الجودة والتشديد على عدم تحمل المريض أي أعباء مالية أو شراء ادوية من خارج المستشفى وتقديم كل أوجه الرعاية لمريض الطوارئ.

كما شدد على حسن معاملة المرضى واستطلاع رأي المواطنين في الخدمات المقدمة لهم، كما تفقد أيضًا وحدة الأشعة والصيدلية وغرفة المعقورين وغرفة cpr، واطمأن على توافر الأدوية والمستلزمات والخيوط الجراحية والأمصال.



دويدار يوجه بحصول مريض الاستقبال والطوارئ على كل أوجه الرعاية وعدم تحمله أي أعباء مالية

واصل دويدار تفقده الأقسام المختلفة بالمستشفى حيث تفقد المعمل والعناية المركزة موجهًا مدير إدارة الرعاية العاجلة والحرجة برفع نسب الإشغال بالقسم وفق الإمكانيات والأسرة المتاحة وتم إحالة طبيب وممرض إلى التحقيق لتركهم العمل.



كما وجه وكيل الوزارة مدير عام الطب العلاجي بمتابعة الخدمات المقدمة بالمستشفى وحث الجميع على بذل مزيد من الجهد لصالح المواطن.

