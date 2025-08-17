إحالة 15 طبيبا وممرضا في ٤ وحدات صحية بدار السلام بسوهاج للتحقيق

تفقد اليوم الدكتور أحمد المهدى مدير الإدارة الصحية بدار السلام بسوهاج الوحدة الصحية بأولاد يحيى قبلى والوحدة الصحية بأولاد يحيى بحرى والوحدة الصحية بنجع هاشم عسيرى والوحدة الصحية بالمشايخ للتأكد من انتظام العمل بصورة جيدة.

وأوضح مهدى مدير الإدارة الصحية بدار السلام انه تمت إحالة عدد 15 موظفا من أطباء بشريين وأطباء أسنان وصيادلة وفنيين معامل وتمريض ورائدات ريفييت بالوحدة الصحية باولاد يحيى بحري والوحده الصحية بأولاد يحيى قبلي والوحدة الصحية بالمشايخ والوحدة الصحيه بنجع هاشم عسيري لتغيبهم عن العمل بدون سبب قانونى مشددا على انضابط الاطقم الطبية بالوحدات الصحية والالتزام بمواعيد العمل الرسمية.

وأكد مدير الإدارة الصحية بدار السلام خلال المرور على تقديم الخدمات الصحية وتفعيل جميع المبادرات الرئاسية لتقديم خدمة طبية تليق بالمواطنين، واستمع إلى الأطقم الطبية للمعوقات التى تواجههم خلال العمل لتلافيها بالامكانيات المتاحة بالإدارة.

