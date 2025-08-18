ماذا يحدث لجسمك عند تناول الصمغ العربي؟

فوائد الصمغ العربي، الصمغ العربي من الأعشاب الشهيرة التى لها شكل مختلف يشبه الصخور مثل اللبان الدكر وكان يستخدم منذ زمن بعيد فى الطب القديم.

وفوائد الصمغ العربي، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يستخدم في الوصفات الطبيعية الخاصة بالكلى والكبد، ولكن يجب تناوله تحت إشراف طبى لتجنب أى مضاعفات.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن الصمغ العربي هو مادة طبيعية لزجة تستخرج من أشجار الأكاسيا، ويعرف أيضا باسم "اللبان العربي"، ويتميز بلونه الشفاف المائل إلى البني الفاتح وطعمه المحايد، وهو يذوب بسهولة في الماء، ويستخدم منذ آلاف السنين في الطب الشعبي، كما يدخل في الصناعات الغذائية والدوائية لمكوناته الفعالة التي تعود بفوائد عديدة على الصحة.

القيمة الغذائية للصمغ العربي

وأضاف السيد، أن الصمغ العربي غني بالألياف الذائبة بنسبة قد تصل إلى 90%، إضافة إلى بعض السكريات الطبيعية، والكالسيوم، والمغنيسيوم، والبوتاسيوم، هذه التركيبة تجعله عنصر مهم لتعزيز صحة الجهاز الهضمي والوقاية من العديد من الأمراض.

الصمغ العربي

فوائد الصمغ العربي للصحة

وتابع أن من فوائد الصمغ العربي للصحة الآتي:-

يحتوي الصمغ العربي على نسبة عالية من الألياف الذائبة التي تساعد على تحسين حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك.

يعزز نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء، مما يحافظ على توازن الجهاز الهضمي ويقلل من مشاكل الانتفاخ والغازات.

يستخدم كملين طبيعي وآمن، خاصة لمن يعانون من عسر الهضم.

يعمل الصمغ العربي على إبطاء امتصاص الجلوكوز من الأمعاء، مما يساهم في تقليل الارتفاع المفاجئ في مستوى السكر بالدم.

يساعد مرضى السكري من النوع الثاني في السيطرة على مستويات السكر مع الالتزام بالنظام الغذائي المناسب.

تساهم الألياف الموجودة في الصمغ العربي في خفض مستوى الكوليسترول الضار في الدم.

يدعم صحة القلب والأوعية الدموية ويقلل من خطر الإصابة بتصلب الشرايين.

يساعد على تحسين الدورة الدموية بفضل تأثيره الإيجابي على الدهون الثلاثية.

يعتبر الصمغ العربي من أفضل العلاجات الطبيعية لدعم مرضى الكلى، إذ يقلل من تراكم السموم مثل اليوريا والكرياتينين في الدم.

ينصح باستخدامه كعلاج مساعد لمرضى الفشل الكلوي المزمن، حيث يساعد في تخفيف الضغط على الكلى وتحسين وظائفها.

يمنح الصمغ العربي شعور بالشبع لفترات أطول بفضل غناه بالألياف.

يقلل من الرغبة في تناول الطعام بشكل مفرط، مما يساعد في التحكم بالوزن.

يساهم في تنظيم امتصاص الدهون والسكريات.

يحتوي على مركبات طبيعية تساعد في تحفيز الجهاز المناعي.

يعمل على حماية الجسم من الالتهابات والأمراض البكتيرية والفيروسية.

يدخل في تركيب بعض معاجين الأسنان وغسولات الفم، إذ يعمل على تقليل نمو البكتيريا المسببة للتسوس.

يساعد على علاج التهابات اللثة ورائحة الفم الكريهة.

يستخدم الصمغ العربي في بعض المستحضرات التجميلية لترطيب البشرة وحمايتها من الجفاف.

يحتوي على خصائص مضادة للأكسدة تساهم في حماية البشرة من الشيخوخة المبكرة.

يساهم في التخفيف من التهابات المفاصل والروماتيزم.

يستخدم كمهدئ طبيعي لتقليل التوتر والقلق.

يساعد في تحسين امتصاص الكالسيوم والمغنيسيوم، مما يعزز صحة العظام.

محاذير تناول الصمغ العربي

وأوضح أخصائي التغذية العلاجية، أن الصمغ العربي آمن بشكل عام، لكن الإفراط في تناوله قد يسبب انتفاخ أو اسهال، وينصح باستشارة الطبيب قبل استخدامه لمرضى الكلى أو السكري أو من يتناولون أدوية مزمنة، وقد يسبب حساسية لبعض الأشخاص عند استخدامه لأول مرة.

