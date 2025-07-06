الأحد 06 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

فوائد الصمغ العربي، لصحة جهازك الهضمي وجمال بشرتك وشعرك

فوائد الصمغ العربي
فوائد الصمغ العربي

فوائد الصمغ العربي، يُعد الصمغ العربي واحدًا من الكنوز الطبيعية التي منحها الله للإنسان، لما له من فوائد صحية وغذائية متعددة جعلته محل اهتمام الباحثين والخبراء في الطب البديل، والتغذية، وحتى في الصناعات الطبية والغذائية. 
 

فوائد القرنفل، لخفض مستويات السكر والوقاية من السرطان

فوائد البابونج لصحة الجهاز الهضمي وتهدئة الأعصاب


يستخرج الصمغ العربي من شجرة الهشاب أو الطلح المنتشرة في بعض مناطق إفريقيا، وخاصة السودان الذي يُعد من أكبر منتجيه عالميًا.

ويتميّز الصمغ العربي بتركيبته الغنية بالألياف الطبيعية القابلة للذوبان، حيث يحتوي على نسبة قد تصل إلى 90% من الألياف الذائبة، كما يتمتع بخصائص مضادة للالتهابات ومساعدة على التوازن الحيوي داخل الجسم. 

أكدت الدكتورة مها سيد اخصائية التغذية العلاجية، أن الصمغ العربي ليس مجرد مكون طبيعي عادي، بل هو علاج شامل يُعزز الصحة من الداخل والخارج. 

وأضافت الدكتورة مها، أن فوائد الصمغ العربي تمتد لتشمل مختلف أجهزة الجسم، إلى جانب البشرة والشعر، كما أنه آمن في الاستخدامات الغذائية والطبية. ويمثل خيارًا رائعًا لكل من يبحث عن الوقاية والعلاج بوسائل طبيعية فعالة.

 

وفيما يلي تستعرض الدكتورة مها، أهم فوائد الصمغ العربي لصحة الجسم، والبشرة والشعر.

الصمغ العربي للصحة
الصمغ العربي للصحة

أولًا: فوائد الصمغ العربي للجهاز الهضمي
 

تحسين عملية الهضم
بفضل احتوائه على الألياف الذائبة، يساعد الصمغ العربي في تسهيل حركة الأمعاء وتحسين عملية الهضم، مما يقي من مشاكل مثل الإمساك والانتفاخ.

علاج القولون العصبي
يعمل الصمغ العربي على تهدئة القولون وتنظيم حركة الأمعاء، ما يجعله خيارًا طبيعيًا وفعالًا لمرضى القولون العصبي الذين يعانون من آلام مزمنة واضطرابات في الجهاز الهضمي.

تعزيز نمو البكتيريا النافعة (البروبيوتيك)
يُعتبر الصمغ العربي غذاءً ممتازًا للبكتيريا المفيدة الموجودة في الأمعاء، مما يدعم المناعة ويعزز امتصاص العناصر الغذائية.

 

ثانيًا: فوائد الصمغ العربي للكلى
 

من أبرز الفوائد التي حازت على اهتمام كبير في الأوساط الطبية:

دعم وظائف الكلى
أظهرت العديد من الدراسات أن تناول الصمغ العربي بانتظام يمكن أن يساعد في تقليل نسبة اليوريا والكرياتينين في الدم، وهما من المؤشرات التي تدل على تراجع وظائف الكلى.

التقليل من السموم في الجسم
نظرًا لأنه يساعد في إخراج الفضلات والسموم من الجسم بطريقة طبيعية، فإنه يخفف العبء عن الكلى، مما يدعمها خاصة لدى مرضى القصور الكلوي.

 

ثالثًا: فوائد الصمغ العربي لمرضى السكري
 

تنظيم مستوى السكر في الدم
الألياف الموجودة في الصمغ العربي تبطئ من امتصاص السكر في الجهاز الهضمي، مما يساهم في تجنب الارتفاع السريع في مستوى السكر بعد تناول الطعام.

تحسين حساسية الجسم للأنسولين
يُظهر الصمغ العربي تأثيرًا إيجابيًا على قدرة الجسم في الاستجابة للأنسولين، ما يجعله مفيدًا لمرضى السكري من النوع الثاني.

 

رابعًا: فوائد الصمغ العربي للتخسيس وإنقاص الوزن
 

الإحساس بالشبع
الصمغ العربي يمنح شعورًا بالامتلاء لفترة طويلة، ما يقلل من تناول الطعام وبالتالي يدعم خسارة الوزن.

خفض نسبة الدهون الضارة
قد يساعد في تقليل مستويات الكوليسترول الضار (LDL) والدهون الثلاثية، ما ينعكس بشكل إيجابي على صحة القلب والأوعية الدموية.

 

خامسًا: فوائد الصمغ العربي للبشرة
 

مقاومة التجاعيد وعلامات التقدم في السن
يحتوي على مضادات أكسدة تقي البشرة من الشوارد الحرة وتساعد في تأخير ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة.

ترطيب البشرة
يمكن استخدام الصمغ العربي كقناع للوجه لأنه يعمل على ترطيب الجلد وتهدئة الالتهابات، ويمنح البشرة نعومة ونضارة.

الصمغ العربي لصحة الجسم
الصمغ العربي لصحة الجسم

سادسًا: فوائد الصمغ العربي للشعر
 

تقوية جذور الشعر
الصمغ العربي يحتوي على مواد مغذية تساعد على تقوية بصيلات الشعر ومنع تساقطه.

إعطاء الشعر لمعانًا ونعومة
عند استخدامه كجزء من ماسك طبيعي للشعر، فإنه يعزز من نعومة الشعر ولمعانه ويمنع تقصفه.

 

سابعًا: فوائد الصمغ العربي للأطفال
 

تعزيز المناعة والهضم
يمكن إدخال كميات صغيرة منه ضمن نظام الطفل الغذائي لتحسين الهضم وتعزيز مناعة الجسم، خاصة في حالات الإمساك أو فقدان الشهية.

بديل طبيعي للحلوى
في بعض الصناعات الغذائية، يُستخدم الصمغ العربي كمكون طبيعي في الحلويات بدلًا من المواد الكيميائية الضارة.

 

ثامنًا: فوائد الصمغ العربي في الصناعات الطبية والغذائية
 

مُثبِّت طبيعي في الصناعات الغذائية
يدخل الصمغ العربي في صناعة العصائر والمشروبات الغازية والحلويات لأنه يحافظ على تجانس المكونات ويمنع الترسيب.

يستخدم في صناعة الأدوية
يُستخدم كعامل مثبّت ومغلف في صناعة بعض أنواع الأقراص والكبسولات، ويُعدّ من المواد المعترف بها عالميًا في المجال الصيدلاني.

 

طريقة استخدام الصمغ العربي
يُمكن إذابته في الماء الفاتر وشربه صباحًا على الريق أو قبل النوم.

يمكن إضافته إلى العصائر أو الزبادي.

يوجد في صورة بودرة أو قطع صلبة قابلة للطحن.

 

ملاحظة مهمة:
رغم فوائده الكبيرة، يُنصح بعدم الإفراط في استخدامه، ويُفضل استشارة الطبيب قبل تناوله خاصة لمن يعانون من أمراض مزمنة مثل الكلى أو السكري.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فوائد الصمغ العربي فوائد الصمغ العربي للبشرة فوائد الصمغ العربي للجسم فوائد الصمغ العربي للصحة فوائد الصمغ العربي للقلب

مواد متعلقة

فوائد البطيخ، يحسن صحة القلب والأوعية الدموية ويخفض خطر الإصابة بالضمور البقعي

فوائد الأفوكادو، ينظم ضغط الدم ويعزز صحة القلب وينقص الوزن

فوائد البصل، لصحة الجهاز الهضمي ولشباب دائم

الأكثر قراءة

بعد صورة حفل عقد قران حفيد عادل إمام، ساويرس يوجه رسالة خاصة لعائلة الزعيم

مجلس النواب يوافق على تعديل قانون أعضاء المهن الطبية فى مجموع المواد

ظهر يرقص في حفل خاص، جماهير ليفربول تطالب برحيل نجم الفرق بسبب جوتا

مقطع صادم، سائق ميكروباص يثير الرعب في الجيزة، ومطالبات للداخلية بمعاقبته (فيديو)

حادث تصادم سيارة نقل وأتوبيس على الطريق الإقليمي بالعاشر من رمضان ( فيديو وصور)

ريبيرو يوافق على ضم مصطفى محمد ويطلب حسم الصفقة

"الفرح كان هيبوظ".. ننشر سر غياب الزعيم عن حفل زفاف حفيده

بالأسماء.. إصابة 14 شخصا في حادث تصادم سيارتين ميكروباص بسوهاج (صور)

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الأحد

أسعار المانجو اليوم الأحد 6 يوليو 2025 في سوق العبور

طن السلفات يرتفع 1178 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

سعر الفاكهة اليوم، الموز يبدأ من 17 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

الناجي الوحيد يروي تفاصيل مثيرة عن حادث الإقليمي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في ذكرى عاشوراء، ماذا قال النبي عن مقتل الحسين رضي الله عنه

تفسير حلم الغرق في المنام وعلاقته بسوء الأحوال الصحية والنفسية

الأوقاف تعقد 317 مجلسًا فقهيا حول "أحكام تناول المسكر والمخدر في الإسلام"

المزيد
الجريدة الرسمية