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صحة ومرأة

فوائد الصمغ العربي، يقوى المناعة وينظم الهضم ويحمي من أمراض القلب

الصمغ العربي
الصمغ العربي

فوائد الصمغ العربي، الصمغ العربي من الأعشاب التى عرفت منذ القدم وتشبه اللبان الدكر وكان يستخدم في الطب القديم.

وفوائد الصمغ العربي، عديدة لقيمته الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم واشتهر بفاعليته فى خفض مستوى السكر بالدم.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن الصمغ العربي من المواد الطبيعية ذات الفوائد الصحية والغذائية المتعددة، وهو عبارة عن إفرازات صمغية تستخرج من جذوع وفروع بعض أنواع أشجار السنط، خاصة "أكاسيا سنغال" و"أكاسيا سيال"، التي تنمو بكثرة في السودان وبعض مناطق أفريقيا، ويُستخدم الصمغ العربي منذ قرون في الطب التقليدي، كما يدخل في الصناعات الغذائية والدوائية.

فوائد الصمغ العربي 
فوائد الصمغ العربي 

فوائد الصمغ العربي للصحة 

وأضافت استشارى التغذية العلاجية أن من فوائد الصمغ العربي الآتي:

  • غني بالألياف الذائبة في الماء، والتي تُعد مفيدة جدًا لصحة الجهاز الهضمي، إذ يُساعد الصمغ العربي على تحسين حركة الأمعاء، والوقاية من الإمساك.
  • يساهم في تعزيز نمو البكتيريا النافعة في القولون، مما يحسن من توازن البيئة المعوية.
  • يقوي المناعة.
  • يُساهم الصمغ العربي في خفض مستويات الكوليسترول الضار في الجسم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين، وتعود هذه الفائدة إلى قدرته على امتصاص الدهون الزائدة ومنع امتصاصها في الجهاز الهضمي.
  • ولمرضى السكري، يُعتبر الصمغ العربي من المواد الطبيعية المساعدة في ضبط مستويات السكر في الدم، حيث تُساعد أليافه القابلة للذوبان في إبطاء امتصاص الجلوكوز بعد الوجبات، مما يُحسّن من التحكم في سكر الدم.
  • أظهرت بعض الدراسات أن الصمغ العربي قد يكون له دور في دعم وظائف الكلى، خاصةً لدى الأشخاص المصابين بمشكلات في الكلى المزمنة، حيث يُساعد في تقليل مستوى اليوريا والفضلات في الدم، ويُخفف العبء عن الكلى.
  • ومن الناحية الغذائية، يُستخدم الصمغ العربي كمادة مضافة في الأغذية كمثبت ومواد مستحلبة ومحليات، وله القدرة على تحسين قوام الأطعمة والمشروبات.

وتابعت، أن الصمغ العربي من الكنوز الطبيعية التي تحمل فوائد صحية كبيرة، خاصة عند استخدامه باعتدال ضمن نظام غذائي متوازن، إلا أنه يُنصح دائمًا باستشارة الطبيب قبل استخدامه لأغراض علاجية، خاصةً لمرضى الأمراض المزمنة.

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الصمغ العربى فوائد الصمغ العربي فوائد الصمغ العربي للصحة صحة الصحة الدكتورة منى أيمن

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