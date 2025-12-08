الإثنين 08 ديسمبر 2025
اقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب عالميا مع توقعات خفض الفيدرالي الفائدة وتراجع الدولار

أسعار الذهب اليوم،
أسعار الذهب اليوم، فيتو
شهدت أسعار الذهب العالمية، ارتفاعا ملحوظا خلال تعاملات اليوم الإثنين، مستفيدة من زيادة التوقعات بقيام الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة هذا الأسبوع، مما تسبب في زيادة الضغوط على الدولار.

ارتفاع أسعار الذهب

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% ليسجل 4217.38 دولارًا للأونصة، في المقابل، استقرت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر عند 4245.70 دولارًا للأونصة.

تراجع الدولار الأمريكي

وتراجع الدولار الأمريكي ليقترب من أدنى مستوى في ستة أسابيع، وهو المستوى الذي لامسه في 4 ديسمبر، الأمر الذي يجعل الذهب المقوم بالدولار أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة 

 

وأظهرت بيانات حديثة ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة بشكل معتدل خلال سبتمبر، بعد ثلاثة أشهر من المكاسب القوية، ما يعكس تباطؤ الزخم الاقتصادي بنهاية الربع الثالث، بفعل ضعف سوق العمل وارتفاع تكاليف المعيشة، وجاء ذلك عقب صدور بيانات رواتب القطاع الخاص التي سجّلت الشهر الماضي أكبر تراجع في أكثر من عامين ونصف العام.

قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن الفائدة

كما عززت التصريحات المائلة نحو التيسير التي أدلى بها عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي توقعات خفض معدلات الفائدة، وتشير أداة «فيدواتش» التابعة لـ«سي إم إي» إلى احتمال تبلغ نسبته 88.4% لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع الفيدرالي يومي 9 و10 ديسمبر.

صعود مؤشر الذهب عالميا، الأوقية تتخطى هذا المستوى

آخر تحديث لحركة مؤشر الذهب في البورصة المصرية اليوم الأحد

أسعار المعادن النفيسة

 

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرّت الفضة عند 58.25 دولارًا للأونصة، بينما ارتفع البلاتين 0.3% ليصل إلى 1646.56 دولارًا للأونصة، في حين انخفض البلاديوم 0.5% ليسجّل 1455.55 دولارًا للأونصة.

