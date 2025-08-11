الإثنين 11 أغسطس 2025
محافظات

محافظ الشرقية: إزالة 8 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية

إزالة 8 حالات تعد على الأراضي الزراعية

 نجحت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الشرقية في إزالة حالتى تعدي بمباني على مساحة ١٥٠ مترًا، بالإضافة إلى 6 حالات تعد على الأراضي الزراعية على مساحة ٥ قراريط و٧ أسهم.

محافظ الشرقية: إزالة 6 حالات بناء مخالف بالحسينية

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية لتنفيذ المرحلة الأولى للموجة ٢٧ لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية، وأيضا إزالة أى تعد على أملاك الدولة بمختلف مراكز ومدن محافظة الشرقية ، والتي التي بدأت يوم  ٩ أغسطس والمستمرة حتى ٢٢ أغسطس الجارى.

 إزالة 17 حالة تعد بأبو حماد في الشرقية

وتم تنفيذ أعمال الإزالات في مركز بلبيس ومركز الإبراهيمية ومركز منيا القمح ومركز كفر صقر بالإضافة إلى مركز الحسينية.

وأكد المحافظ أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية وحماية أملاك الدولة والتصدي لأي تعديات بكل حزم وفقًا للقانون.

