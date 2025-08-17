ضبط 20 توك توك مخالفا لخطوط السير بالزقازيق في الشرقية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية ضرورة إلتزام أصحاب مركبات التوك توك بخطوط السير الممنوحة لهم، مشددًا على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وكذلك التصدي لظاهرة التلوث الضوضائي الصادر عن استخدام أصحاب التكاتك لآلات الصوت المرتفعة والمزعجة لما تسببه من إزعاج وقلق للمواطنين.

رصد التكاتك غير المرخصة

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات المحافظ قامت إدارة مرور الشرقية بتشكيل فرق عمل تنتشر بشوارع مدينة الزقازيق مساء أمس لرصد سائقى مركبات التوك توك غير المرخصة والمخالفة لخطوط السير واتخاذ اللازم حيالهم.

وأسفرت الحملة عن التحفظ على (٢٠) مركبة توك توك بمنطقتي طلبة عويضة والغشام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها تصديًا لهذه الظاهرة السلبية التي تتسبب في إزعاج المواطنين.

وشدد المحافظ على ضرورة استمرار تلك الحملات بشكل دورى بكافة مدن ومراكز المحافظة للتصدي بكل حزم لتلك الظاهرة.

كما شدد المحافظ على ضرورة استمرار الأجهزة التنفيذية والأمنية فى شن حملاتها المفاجئة لضبط السائقين غير الملتزمين وإعادة الانضباط للشارع واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

