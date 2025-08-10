محافظ الشرقية يحيل المقصرين في عملهم بالمنشآت الخدمية بمشتول السوق للتحقيق

قرر المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية إحالة العاملين غير المتواجدين بمقر عملهم بالمنشآت الخدمية المختلفة بمحافظة الشرقية للتحقيق وإتخاذ اللازم قانونا حيالهم لإعادة الإنضباط للعمل وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأكد محافظ الشرقية ضرورة الإستمرار بتكثيف أعمال لجان المتابعة والمرور المُفاجيء على المنشآت الخدمية لتحقيق الإنضباط في منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقام محمد السيد مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام بتشكيل عدة لجان من إدارة المتابعة الميدانية للمرورعلي المنشآت الخدمية بمركز مشتول السوق لمتابعة سير إنتظام العاملين بها والتأكد من إلتزامهم بمواعيد العمل المحددة.

وأسفرت أعمال اللجان عن عدم تواجد احد العاملين بمقر الوحدة المحلية بكفر إبراش التابعة لرئاسة مركز ومدينة مشتول السوق وتم التسديد قرين الإسم بما يفيد ترك العمل بالاضافة الى عدم تواجد ٦ من العاملين بمقر المركز الطبي بكفر إبراش التابع للإدارة الصحية بمركز مشتول السوق وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل فقرر محافظ الشرقية إحالة العاملين غير الملتزمين للتحقيق في المخالفات الواردة بالتقرير لإتخاذ ما يلزم قانونًا حيالهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.