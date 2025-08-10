الأحد 10 أغسطس 2025
محافظ الشرقية يحيل المقصرين في عملهم بالمنشآت الخدمية بمشتول السوق للتحقيق

المهندس حازم الأشموني
المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية

قرر المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية إحالة العاملين غير المتواجدين بمقر عملهم  بالمنشآت الخدمية  المختلفة بمحافظة الشرقية  للتحقيق وإتخاذ اللازم قانونا حيالهم لإعادة الإنضباط للعمل وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين. 

محافظ الشرقية يشيد بجهود الفرق الطبية في مبادرة «100 مليون صحة»

وأكد محافظ الشرقية ضرورة الإستمرار بتكثيف أعمال لجان المتابعة والمرور المُفاجيء على المنشآت الخدمية لتحقيق الإنضباط في منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقام  محمد السيد مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام بتشكيل عدة لجان من إدارة المتابعة الميدانية للمرورعلي  المنشآت الخدمية  بمركز مشتول السوق لمتابعة سير إنتظام العاملين بها والتأكد من إلتزامهم بمواعيد العمل المحددة. 

محافظ الشرقية يوجه رؤساء المدن والأحياء بتكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات

وأسفرت أعمال اللجان عن عدم  تواجد  احد  العاملين بمقر الوحدة المحلية بكفر إبراش التابعة لرئاسة مركز ومدينة مشتول السوق وتم التسديد قرين الإسم  بما يفيد ترك العمل  بالاضافة الى عدم تواجد ٦ من  العاملين بمقر المركز الطبي بكفر إبراش التابع للإدارة الصحية بمركز مشتول السوق  وتم التسديد  قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل فقرر محافظ الشرقية إحالة العاملين غير الملتزمين للتحقيق في المخالفات الواردة بالتقرير لإتخاذ ما يلزم قانونًا حيالهم.

الجريدة الرسمية
