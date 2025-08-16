الشرقية تتصدر محافظات الجمهورية في توريد القمح لصوامع التجميع

أعلن المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، انتهاء موسم توريد القمح المحلي لعام ٢٠٢٥ م وتصدر المحافظة المركز الأول علي مستوي الجمهورية، وذلك بعد أن تم توريد ٦٠٤٢٠٧ طن و٥٩٦ كيلو قمح بمراكز التجميع والصوامع.

370183 فدان قمح بنطاق المحافظة

ولفت إلى أن إجمالي المساحة المزروعة بمحصول القمح هذا الموسم بلغت ٣٧٠١٨٣ فدان بنطاق دائرة المحافظة، مشيرا الى أن هذا الموسم يُعد واحدًا من أنجح مواسم التوريد للقمح المحلي، وذلك بعد أن تصدرت المحافظة المركز الأول في التوريد على مستوى الجمهورية.

تحقيق الأمن الغذائى المصرى

وقال الأشمونى: إن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الزراعي، من خلال تنفيذ عديد من مشروعات التوسع في زراعة المحاصيل الإستراتيجية، مثمنًا جهود المزارعين في زراعة محصول القمح وتحقيق الأمن الغذائي المصري، كونه مادة غذائية أساسية لمعظم شعوب الأرض.

المحافظة تتصدر محافظات الجمهورية

وأضاف المحافظ، أن أعمال توريد محصول القمح هذا العام تمت وفقًا للضوابط والإشتراطات اللازمة والمعايير المختلفة للحفاظ عليه من الفساد والتلف، والتي ساهمت في إنجاح موسم الحصاد والتوريد وتصدر المحافظة المركز الأول في التوريد على مستوى محافظات الجمهورية.

مواقع التخزين المستلمة هذا اللعام

وأشار إلي أن عدد مواقع التخزين المستلمة للاقماح المحلية بنطاق المحافظة بلغت ٥٤ موقعا، ما بين صوامع وشون وهناجر حكومية متطورة، تابعة الى البنك الزراعي المصري والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركة مطاحن شرق الدلتا، وشركة مطاحن شمال القاهرة وشركة مطاحن جنوب القاهرة وجهاز مستقبل مصر والتي تستخدم كمراكز تجميع للقمح المحلي.

