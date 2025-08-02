السبت 02 أغسطس 2025
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محافظات

تموين الشرقية: توريد 603 آلاف طن قمح حتى الآن لصوامع المحافظة

توريد قمح محلي
توريد قمح محلي

 أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية،  أهمية الدور الذي تقوم به مديريتي الزراعة والتموين في متابعة عملية حصاد وتوريد محصول القمح مع المزارعين على مستوى المحافظة ومساعدتهم في سرعة تسليمه لصوامع التخزين، موجهًا الجهات المعنية بتذليل كافة العقبات أمام المزارعين لتحقيق أكبر كمية توريد هذا العام.

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ومن جانبه أوضح المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين أن ما تم توريده من الأقماح بالأمس ٢ طن و١٧٠ كيلو ليصل إجمالي ما تم توريده حتى اليوم ٦٠٣٥٤٧طنا و  ٣٧٦ كيلو جرام قمح.

 وأضاف وكيل وزارة التموين أنه يتم وزن كميات القمح التي سيتم نقلها واستخراج كشف وزن ( كارتة ميزان) بمعرفة عضو جمعية القبانية وأمين شونه نقطة التجميع ومندوب عن الجهة المسوقة التي سيتم النقل اليها وفي وجود اعضاء اللجنة المشكلة كذلك يتم تحرير إذن خروج بوابة نقل للكميات التي يتم نقلها محددًا به (رقم السيارة - اسم السائق - وزن الكمية المنقولة -  درجه النظافة - اسم مركز التجميع والجهة التابع لها -  اسم الموقع التخزيني المنقول إليه والجهة التابعه له).

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فيما أوضح المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة ضرورة إلتزام المزارعين بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعًا لحدوث فاقد، موكدًا أن الدولة لا تدخر جهدًا في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.

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مديرتى التموين والزراعة المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية توريد محصول القمح صوامع التخزين القمح مع المزارعين منابعة عملية الحصاد الجهات المعنية

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