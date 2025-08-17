الأحد 17 أغسطس 2025
 إزالة 9 حالات تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بالشرقية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، استمرار تنفيذ المرحلة الأولى للموجة ٢٧ لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وذلك بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والتي بدأت يوم  ٩ أغسطس والمستمرة حتى ٢٢ أغسطس الجارى.

ونجحت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الشرقية في إزالة ٦ حالات تعدي على الأراضي الزراعية علي مساحة ٣ قيراط و٧ سهم حيث تم تنفيذ أعمال الإزالة في مراكز  منيا القمح وبلبيس والزقازيق  و كفر صقر وأبو حماد. 

محافظ الشرقية: إزالة 8 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية

وأكد المحافظ أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية وحماية أملاك الدولة والتصدي لأي تعديات بكل حزم وفقًا للقانون. 

المرحلة الاولي الموجة 27 من الازالات المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية محافظة الشرقية مراكز ومدن المحافظة الأراضى الزراعية املاك الدولة

