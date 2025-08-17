 إزالة 9 حالات تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بالشرقية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، استمرار تنفيذ المرحلة الأولى للموجة ٢٧ لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وذلك بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والتي بدأت يوم ٩ أغسطس والمستمرة حتى ٢٢ أغسطس الجارى.

ونجحت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الشرقية في إزالة ٦ حالات تعدي على الأراضي الزراعية علي مساحة ٣ قيراط و٧ سهم حيث تم تنفيذ أعمال الإزالة في مراكز منيا القمح وبلبيس والزقازيق و كفر صقر وأبو حماد.

وأكد المحافظ أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية وحماية أملاك الدولة والتصدي لأي تعديات بكل حزم وفقًا للقانون.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.