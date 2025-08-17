الأحد 17 أغسطس 2025
حالة المرور اليوم، تجنب هذه الشوارع والمحاور بالقاهرة والجيزة

حالة المرور
حالة المرور

تشهد القاهرة صباح اليوم الأحد، كثافة مرورية مرتفعة على عدد من المحاور الحيوية، أبرزها كوبري 6 أكتوبر وصلاح سالم وكورنيش النيل، حيث تسبب تزايد الكثافة في تباطؤ حركة السيارات وتكدس متواصل في الاتجاهين.

ودفعت الإدارة العامة للمرور، بعدد من الخدمات المرورية لتسيير الحركة وفك الاختناقات، مع متابعة آنية عبر الكاميرات المنتشرة في المحاور الرئيسية.

أما في محافظة الجيزة، فقد رصدت غرفة العمليات كثافات متوسطة على محور 26 يوليو خاصة في الاتجاه القادم من ميدان لبنان حتى مدينة 6 أكتوبر، بينما تسير الحركة بشكل أفضل نسبيًا على شارعي الهرم والجيزة الرئيسي.

تواصل الأجهزة المرورية بالقاهرة والجيزة جهودها لضمان سيولة الحركة، فيما تبقى الكثافات المرورية الصباحية سمة متكررة للعاصمة، الأمر الذي يدفع إلى التشديد على أهمية التخطيط المبكر للرحلات اليومية.

مصدر أمنى يكشف ملابسات وفاة شخص داخل قسم شرطة بالجيزة بسبب التعذيب

الأمن يحبط محاولة سرقة كابلات نحاسية بالمنوفية ويضبط المتهمين

وعلى جانب آخر، الإدارة العامة لمرور الجيزة، أعلنت عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، والعمل على تسيير حركة المرور، وذلك في إطار تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع مونوريل خط (وادي النيل – 6 أكتوبر)، الأمر الذي يستلزم الغلق الكلي لشارع 26 يوليو بالاتجاه القادم من كوبري 15 مايو اتجاه ميدان لبنان.

وقال مصدر أمنى ـ بأن مواعيد الغلق الكلي من يوم الأحد الموافق 17 /8/ 2025 حتى صباح الثلاثاء الموافق 19 /8/ 2025.

ومن يوم الجمعة الموافق 22 /8/ 2025 حتى صباح الأحد الموافق 24 /8/ 2025، وعلى أن يكون الغلق خلال الفترة من الساعة 12 صباحًا حتى 6 صباحًا فقط.

المسارات البديلة المقترحة:

 المسار الأول: حركة المركبات القادمة من كوبري 15 مايو اتجاه ميدان لبنان يتم الدخول يمينًا إلى شارع صلاح جاهين، ثم يسارًا إلى شارع الدكتور حجازي، ثم يسارًا مرة أخرى إلى شارع وادي النيل وصولًا إلى شارع 26 يوليو بعد تجاوز منطقة الأعمال.

أما المسار الثاني: الدخول يمينًا إلى شارع صلاح جاهين، ثم يمينًا إلى شارع أحمد عرابي، ثم يمينًا اتجاه شارع جامعة الدول العربية وصولًا إلى شارع السودان وميدان لبنان عقب تجاوز منطقة الأعمال.

 وتؤكد الإدارة العامة لمرور الجيزة أنه سيتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع كافة المساعدات الفنية والتجهيزات والإرشادات المرورية الدالة على وجود أعمال بالمنطقة، بما يضمن تحقيق السيولة المرورية وحماية وسلامة المواطنين.

