معالي وزير السياحة والآثار تمنى أن يكون فيديو المتحف الكبير فرصة لإنتهاء ثقافة معلش! ونحن معه.. وبما أن الناس كما نردد ونقول على دين ملوكهم، فنحن نتمنى أن تتخلى الحكومة التي معالي الوزير عضوا فيها عن هذه الثقافة، لإنها تمارسها أكثر من المواطنين.



مثلا أننا أفرطنا في الإعتماد علي الأموال الساخنة وهو ما عرضنا عندما هجرتنا لأزمة كبيرة أدت إلي تخفيض معدل النمو الاقتصادي وهبوط كبير للجنيه، وبالتالي إلي إرتفاع التضخم، ومع ذلك لم يحاسب أحد، بل الأكثر من ذلك عدنا لسد الفجوة الدولارية بالأموال الساخنة، وكأنها تقول معلش عما سلف!



وعندما تزيد الحكومة أسعار المنتجات البترولية فهي تقول للناس معلش لإنها تحملهم عبء تخفيض دعم حسابا دفتري لم يحصلوا عليه ولم يستفيدوا منه، وإنما زاد نتيجة إنخفاض الجنيه، وهذا الإنخفاض هو نتاج السياسات الإقتصادية للحكومة.



أيضا مع إرتفاع التضخم وإلتهاب الغلاء لآذت الحكومة بالصمت، وعندما تكلمت طالبت الناس بالتحمل والصبر، لآن ثقافة معلش هى السائدة لديها، أما عندما بدأ الدولار يهبط في السوق الرسمية فقد إكتفت بالإعراب عن رغبتها بانخفاض الأسعار، وخرج وزير ليقول إن الحكومة لا تستطيع أن تطلب من التجار تخفيض الأسعار، وكأنها تقول للناس الذين يعانون من الغلاء معلش!

ويمكننا أن نرصد أمثلة أخرى عديدة خاصة في المجال الاقتصادي لإنتهاج الحكومة ثقافة معلش.. لذلك الأولى أن يطلب معالي الوزير من الحكومة قبل الناس التخلى عن هذه الثقافة.

